«Мы спасли не только нашу Родину, но и все человечество»: как Казань празднует День Великой Победы

Возложение цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, парад Победы на главной площади Казани, торжественный концерт и выставка военной техники – «Татар-информ» о том, как столица республики встретила День Победы.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я дожил до 81-й годовщины Победы, очень рад и счастлив»

Утро 9 мая в Казани началось с торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню. В казанском парке Победы память героев Великой Отечественной войны почтили Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Цветы к монументу «Солдат-победитель» на Арском кладбище Казани возложил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Такие же церемонии прошли сегодня утром во всех городах и населенных пунктах республики. Главными участниками их, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, которых, увы, с каждым годом все меньше, а также участники военных конфликтов разных лет.

В казанском парке Победы самым почетным участником церемонии возложения цветов стал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Комлев. В этом году ему исполнилось 100 лет.

Алексей Комлев и Расим Баксиков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я жив, дожил до 81-й годовщины Победы – я очень рад и счастлив. Я окружен заботой и вниманием руководства Республики Татарстан. В прошлом году я был удостоен звания “Почетный гражданин Казани” – ну как не радоваться? Я еще в строю и приглашен сегодня на парад. Победа навсегда, она не сотрется из народной памяти никогда, сколько бы времени ни прошло. Это священная победа – мы спасли не только нашу Родину, но и все человечество», – рассказал «Татар-информу» ветеран.

В церемонии также приняли участие Герои России Расим Баксиков и генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главным событием дня стал парад Победы – тысячи жителей Казани и гостей города собрались, чтобы увидеть грандиозное военное шествие. Они заняли места у стен Казанского Кремля, откуда могли насладиться впечатляющим зрелищем. На трибунах для почетных гостей разместились участники СВО, их семьи, ветераны войн разных лет и, конечно же, самые почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны.

Многие из ветеранов сегодня преодолели серьезные трудности, чтобы прийти на праздник, ведь большинству из них более ста лет. Когда до начала парада оставались уже считаные минуты, прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Победа всегда была и всегда будет за нами»

Перед началом праздничного шествия торжественно вынесли Знамя Победы и государственные флаги под музыку песни «Священная война», которую исполнил военный оркестр. Затем традиционно на большие экраны, установленные на площади, вывели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.

«Поздравляю вас с Днем Победы – с нашим священным, светлым и главным праздником! Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным Силам России!» – сказал глава государства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прозвучали гимны России и Татарстана. Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал фронтовикам и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

«Дорогие наши ветераны, военнослужащие, труженики тыла, уважаемые татарстанцы, сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сменяются поколения, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны. С каждым годом мы все больше осознаем историческую ценность подвига наших дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи, поэтому нам так дорога Великая Победа, завоеванная ценой миллионов жизней наших соотечественников», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сменяются поколения, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем на площадь на автомобилях выехали начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Виталий Герасимов и полковник Виталий Совин, который доложил генерал-лейтенанту о готовности начать парад. По традиции состоялся объезд участников парада, после чего был дан старт праздничному шествию.

Следом на площади началось грандиозное шествие военнослужащих Казанского гарнизона, кадетов и курсантов военных учебных заведений, ветеранов боевых действий, представителей Юнармии и суворовцев, студентов военных кафедр вузов, а также школьников из «Движения Первых».

Особенность парада в этом году заключается в том, что военная техника представлена как отдельная экспозиция. Для казанцев на выставке подготовили как историческую, так и современную технику.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ключевым событием праздничного дня сегодня станет шествие «Бессмертного полка», которое пройдет в столице Татарстана в режиме офлайн. Оно завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других известных артистов. Праздник закончится в 10 часов вечера салютом, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.