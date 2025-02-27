В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

Рыбачит, собирает ягоды и грибы, каждый день делает зарядку – Алексей Комлев прошел Великую Отечественную войну, воспитал династию военных, а в мае готовится поехать на парад в честь 80-летия Победы в Москву. О том, как живет 99-летний ветеран, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я рассказал, что за ‘’Ак Барс’’ болею, и на День Победы он пришел с Данисом Зариповым»

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Комлев награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», юбилейными наградами.

2 февраля, в день празднования Победы в Сталинградской битве, ему исполнилось 99 лет. Возраст серьезный, но Алексей Николаевич не ощущает прожитых лет и, словно непослушный мальчишка, заставляет волноваться близких, когда садится за руль своих «Жигулей» и уезжает на весь день, не сказав никому ни слова о том, куда направляется.

Живет Алексей Николаевич в хрущевке на Космонавтов – эту квартиру ему дали за службу в Вооруженных силах РФ. На стене этого дома висит табличка в память Героя Советского Союза Сабира Ахтямова, которого не стало в 2014 году.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вместе с Алексеем Николаевичем живет его дочь Алина Алексеевна, которой уже за 60. И отец, и дочь выглядят и чувствуют себя прекрасно – не исключено, что причина тому – их занятия физкультурой.

На пороге нас встречает дочь ветерана, следом спешит Алексей Николаевич в парадной белой рубашке – он готовился к нашему приезду: достал из шкафа китель с медалями, подготовил фотографии.

На стене в гостиной – галерея фотографий с известными в городе людьми, побывавшими в этой квартире. Алексей Николаевич останавливается у снимка с главой Советского района Романом Фатхутдиновым.

«Он приходил ко мне, чтобы с днем рождения поздравить в прошлом году. Я тогда рассказал, что за “Ак Барс” болею. И он в следующий раз, на День Победы, ко мне пришел с Данисом Зариповым. Подарили мне форму с автографами спортсменов. Очень приятно было», – вспоминает он.

Болеет ветеран и за «Рубин», переживает, что команда держится на 11-й строчке в турнирной таблице. Рассказывает, что сам возится со своим автомобилем в гараже, каждый день делает зарядку, летом рыбачит, собирает грибы и ягоды, пишет стихи. Гостям ветеран очень рад, говорит, что от внимания журналистов нисколько не устал, оно его радует.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Помню, мы с мальчишками наблюдали, как 15 фашистских самолетов летели»

«Родился я в селе Тумботино Нижегородской области. Семья у нас была многодетная: я старший из восьми братьев, все уже умерли, я один остался. Еще сестра Анфиса есть – ей сейчас 90 лет. Когда началась война, мне было 15 лет. Помню, как мы с мальчишками наблюдали, как 15 фашистских самолетов летели бомбить автозавод в городе Горьком и мосты через Оку», – вспоминает Алексей Николаевич.

Отца сразу забрали на фронт, но через три месяца вернули – завод медицинских изделий, где он работал, оформил ему бронь как ценному сотруднику. Алексей окончил шесть классов и одногодичные курсы в ремесленном училище, которые организовали из-за нехватки рабочих на заводе медицинских изделий. Там он получил профессию слесаря.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Казалось бы, война далеко, но тем не менее в 1943 году мне как самому старшему вручают повестку. Распределять начали кого куда, нас 15 человек ремесленников было в списке. Нас отправили в Богородск – это 50 километров от Павлова, там на базе кожевенного завода создавался танкоремонтный завод. К тому моменту позади уже были и сражение под Москвой, и Сталинградская битва, где решалась судьба Родины, и Курская битва – много было подбитых, сожженных, неисправных танков», – вспоминает Алексей Николаевич.

«Мы занимались восстановлением наших легендарных танков Т-34»

На базе танкоремонтного завода создали специализированный батальон, в котором служил юный Алексей Комлев. Год их обучали, потом – на передовую. На завод, где служил Алексей, шел целый поток поломанных танков, практики у него было много, поэтому на фронт он отправился уже специалистом.

Фото: из личного архива Алексея Комлева

«Судьба ветеранов нашего поколения сложилась по-разному. Мы в одном доме жили с Ахтямовым. Он тоже был 1926 года рождения. Он прошел быструю подготовку: его научили стрелять, еще кое-чему, и уже в 1944-м он был на фронте. Он рассказывал – выкопали траншею, им дали противотанковое ружье, дали задание, чтобы ни один танк не прошел. Так он подбил семь танков, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Он был уже на фронте, а я еще был курсантом этого же батальона, где он служил. И на фронт меня отправили только в ноябре 1944-го. Он уже воевал, а я еще учился – говорю же, судьбы разные бывают», – говорит Алексей Николаевич.

Когда закончилось обучение, выпускникам курсов выдали обмундирование и отправили на передовую на первый Прибалтийский фронт.

«Нас сразу быстренько распределили по частям, меня отправили в воинскую часть №78017. Я никогда не забуду – был небольшой эшелон, вагонов пять, и была прицеплена платформа, на которой была зенитная установка. Расчет был при ней человек пять, и вот так на фронт потянули. В основном мы занимались восстановлением наших легендарных танков Т-34», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Когда кончилась война с немцами, наша часть отправилась на войну с Японией»

«Что под силу было нашей части, то и восстанавливали. Иногда технику эвакуировали вместе с экипажем. Мы их накормим, согреем. Спали все рядом, работали день и ночь. Танкисты были нам очень благодарны. Ну вот зима быстро прошла, война шла к концу. В 1944 году мы погнали фашистов с нашей территории, наступление шло на всех фронтах. Победу я встретил где-то на границей с Восточной Пруссией», – рассказывает Алексей Николаевич.

С окончанием войны Алексей Николаевич остался служить в Вооруженных силах.

«Когда кончилась война в Восточной Пруссии, наша часть получила приказ отправляться на войну с Японией. Как мы знаем, длилась она один месяц. 2 сентября подписали документ о капитуляции Квантунско-японской армии. После этого наша часть преобразовалась в танкоремонтный завод на Сахалине», – рассказывает Алексей Николаевич.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Восемь лет он прослужил на Сахалине.

«Вот, посмотрите, девушка – Марья Петровна. Много у нее было поклонников, но она влюбилась в меня, в сержанта, и стала моей супругой», – разулыбался ветеран, показывая фотографию жены.

Алексей и Мария прожили вместе 60 лет, супруге было 80, когда ее не стало.

Фото: из личного архива Алексея Комлева

Более 20 лет преподавал в Казанском танковом училище

Только через 10 лет после получения повестки ему дали отпуск. Тогда у него уже родилась дочь. Он наконец смог поехать домой. Мать встретила со слезами, вся улица пришла повидаться с ним – был настоящий праздник, вспоминает Алексей Николаевич.

Из армии его никак не отпускали – предлагали офицерские должности, отправляли на обучение, на службу в ГДР, там они с семьей прожили шесть лет. В Казани он оказался в 1953 году, когда его направили на центральные бронетанковые курсы. Тогда у Алексея было уже звание лейтенанта.

«Мне предложили здесь остаться на капитанской должности. Я так прикинул: на севере холодно, на юге жарко. На севере я был, а тут Нижний Новгород рядом, и я дал свое согласие», – вспоминает он.

Фото: из личного архива Алексея Комлева

Более 20 лет он преподавал студентам Казанского высшего командного танкового училища строевую подготовку и основы безопасности жизнедеятельности. Это же училище, каждый в свое время, окончили его сын и внук.

«Вот недавно 106 лет исполнилось училищу. Я был единственным ветераном, кто пришел. Остальные или не встают уже, или плохо себя чувствуют», – отметил Алексей Николаевич.

Фото: из личного архива Алексея Комлева

«Гаишник посмотрел на дату рождения в моих правах и сказал: «Я такое первый раз вижу»

Ветеран очень доволен тем, какое внимание ему оказывают власти: поставили пластиковые окна, сшили новый китель. Особенно гордится тем, что его приглашали в Москву на 76-ю годовщину Победы.

«Недавно, после того как мне Минниханов медаль по случаю 80-летия Победы вручил, мне позвонили и говорят: надо срочно пройти медобследование. Пришел в поликлинику – мне и УЗИ сделали, и анализ крови, и еще много чего. Оказалось, в этом году опять в Москву хотят позвать. Нас ведь, ветеранов, мало осталось. Уже мало кто в силах куда-то ехать», – говорит он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Алексей Николаевич внимательно следит за тем, что происходит на передовой спецоперации – говорит, что ситуация в стране тогда и сейчас сильно отличаются, и это его радует.

«Я горжусь тем, как наши танкисты сражаются на СВО – мужество, геройство! Столько медалей они получили: и за отвагу, и за мужество, и за героизм. Я горжусь этим поколением. Хорошо, что сегодня мы живем и не чувствуем этой войны. Все работает: и школы, и магазины. В ту войну этого не было, все было подчинено интересам Победы!» – поделился он.

Общение с Алексеем Николаевичем по-настоящему вдохновляет. Ему удалось пройти войну, буквально обмануть время и подчинить судьбу своим правилам. В завершение нашего разговора он вспомнил, как пару лет назад сел в свой автомобиль и доехал до Нижнего Новгорода.

«Меня тогда гаишник остановил, посмотрел на мои права, а я их только обновил, увидел дату моего рождения и сказал: “Я такое первый раз вижу. Берегите себя”», – смеется ветеран.