Общество 9 мая 2026 09:38

Алексей Песошин возложил цветы к монументу «Солдат-победитель» в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к монументу «Солдат-победитель» на Арском кладбище Казани. Церемония была приурочена к празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Участников мероприятия встречали курсанты Казанского суворовского военного училища. После минуты молчания прозвучал троекратный залп, а затем торжественным маршем прошел взвод бойцов в форме времен Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, родственники погибших фронтовиков, депутаты Госдумы и представители властей.

После этого участники возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящий солдат».

Алексей Песошин также почтил память Михаила Девятаева – Героя Советского Союза, почетного гражданина Казани и легендарного летчика-истребителя.

Кроме того, премьер-министр Татарстана посетил на Аллее Славы Арского кладбища захоронения Бориса Кузнецова и Ильдуса Мостюкова.

#возложение цветов #Алексей Песошин #День Победы #9 мая #Год воинской и трудовой доблести
