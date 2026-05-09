«Победа не сотрется из нашей памяти»: в Казани возложили цветы к Вечному огню

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня, в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в казанском парке Победы состоялась торжественная церемония возложения венков воинской славы к Вечному огню. Участие в мероприятии приняли Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. На церемонии также присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители республиканских министерств и ведомств, а также участники военных конфликтов разных лет.

По традиции, церемония началась у Вечного огня. При участии почетного караула и под звучание военного оркестра были возложены цветы и венки к мемориалу.

Далее все проследовали к памятнику труженикам тыла, к монументу Матерям и вдовам погибших солдат, к памятнику Советскому солдату, а затем к памятнику участникам СВО. Церемония завершилась у рубки подводной лодки «Казань», где традиционно в этот день собираются моряки-подводники.

Мероприятие сопровождалось творческими номерами посвященными Великой Отечественной войне.

Чтобы отдать дань памяти тем, кто положил жизни за Родину, на церемонию прибыл ветеран Великой Отечественной войны Алексей Комлев. В этом году ему исполнилось 100 лет.

«Я жив, дожил до 81-й годовщины Победы, – я очень рад и счастлив. Я окружен заботой и вниманием руководства Республики Татарстан. В прошлом году я был удостоен звания “Почетный гражданин Казани” – ну как не радоваться? Я еще в строю и приглашен сегодня на парад. Победа навсегда, она не сотрется из народной памяти никогда, сколько бы времени ни прошло. Это священная победа – мы спасли не только нашу Родину, но и все человечество», – рассказал «Татар-информу» ветеран.

Герой России, участник специальной военной операции Расим Баксиков традиционно присутствовал на церемонии в парке Победы.

«Дорогие друзья, дорогие земляки и соотечественники! С большим уважением и любовью к родной республике поздравляю вас всех с днем великой Победы, с 81-й годовщиной великого триумфа советского народа», – передал он свои поздравления жителям Татарстана.

Заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана», Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в общении с журналистами подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наш народ сражается за свободу и независимость нашей Родины.

«Они также совершают подвиги, проявляют чудеса храбрости, демонстрируют выдержку и отвагу – все во имя нашей будущей Победы. Так же, как и наши фронтовики, сегодняшние бойцы и командиры освобождают нашу историческую землю, которая пропитана кровью наших предков», – сказал Александр Лапин.