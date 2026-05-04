Как пройдет 9 мая в Казани: парад, акция «Бессмертный полк» и салют

В день Победы в Казани пройдет торжественный парад, акция «Бессмертный полк» и праздничный салют. О праздничных мероприятиях рассказал сегодня заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов на брифинге в Доме Правительства РТ.

Он отметил, что уже сейчас ежегодно возлагают цветы в парке Победы. В школьных музеях обновлены экспозиции в честь ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В Казани 8 мая пройдет ежегодная акция «Парад у дома ветеранов», историческая техника проедет по улицам и площадям, остановится у домов ветеранов.

«9 Мая мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам трудовой доблести в Парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Далее состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, которое будет сопровождаться статичным показом боевой техники – как исторической, так и современной, вместе с выставкой общественных организаций патриотической направленности на площади Тысячелетия», – рассказал Абзалов.

Статичная выставка военной техники в День Победы будет длиться весь день. Абзалов пригласил казанцев и гостей столицы приходить на праздник без животных, больших вещей и самокатов, в удобной одежде.

«После прохождения войск казанского гарнизона состоится масштабная театрализованная композиция, раскрывающая вклад татарстанцев в Великую Победу. Трудовой подвиг будет раскрыт художественными красками, все представители предприятий трудовой доблести Татарстана примут участие в параде», – заметил он.

Ключевым событием в этот день станет шествие «Бессмертный полк». Он завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других известных артистов.

«В этот день на улице Бауман состоится реконструкция празднования Дня Победы, которое было организовано 81 год назад», – сказал Азат Абзалов.

Праздник завершится в 22 часа вечера праздничным салютом, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.

«Просмотр удобен будет с набережных. По окончании будет организован специальный общественный транспорт. Приглашаем всех пользоваться общественным транспортом», – заключил Абзалов.