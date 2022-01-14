«Мы не можем весь пригород сделать Шанхаем»: Минниханов раскритиковал застройку у Казани

Вопрос ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения поднял Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Управления Росреестра по РТ. Он считает, что сельхозземля должна работать, а вопрос комплексного развитие территорий – жестко контролироваться.

Вопрос ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения поднял Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии управления Росреестра по РТ

Фото: tatarstan.ru

«Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее»

В докладе о задачах на 2022 год, руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров отметил, что «одной из первостепенных задач управления в текущем году является контроль за надлежащим ограничением на земли сельхозназначения». Он доложил, что планируется вести активный мониторинг данной категории земель с использованием спутникового оборудования и беспилотников.

Далее глава управления остановился на теме проведения органами местного самоуправления муниципального земельного надзора. Он отметил, что «ситуация по реализации данных полномочий оставляет желать лучшего». Докладчик уточнил, что в 9 районах республики муниципальный земельный контроль фактически отсутствует. Речь идет об Актанышском, Атнинском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Черемшанском районах.

«Это при том, что по материалам муниципального земельного контроля к ответственности привлечены почти 900 нарушителей. Объем взысканных штрафов превысил 4 млн рублей», – заметил Зяббаров.

Азат Зяббаров: «По материалам муниципального земельного контроля к ответственности привлечены почти 900 нарушителей. Объем взысканных штрафов превысил 4 млн рублей» Фото: tatarstan.ru

Докладчик планировал перейти к следующей теме – контролю за СРО арбитражных управляющих и кадастровых инженеров, но его попросил прерваться Президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководителя республики привлекла внимание тема муниципального контроля за землями.

Он поручил Минземимуществу РТ совместно с помощником Президента РТ Рустэмом Мерзакреевым подготовить на эту тему доклад и поставить соответствующую задачу районам.

«Это же земля! Этот вопрос надо на контроль взять. Там полный бардак! То в садовые участки превращают… Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее. Что только не делают! Если оформленные земли не используются, значит, надо принимать самые жесткие меры», – сказал Президент РТ.

Транспортная, инженерная и социальная инфраструктуры должны быть сбалансированы

Рустам Минниханов подчеркнул: сельскохозяйственные угодья нужно использовать должным образом.

Рустам Минниханов: «Нельзя к земле так относиться, это самое большое богатство. Пораздавали земли, если бы их правильно использовали, – вопросов бы не было» Фото: tatarstan.ru

«Нельзя к земле так относиться, это самое большое богатство. Пораздавали земли, если бы их правильно использовали, – вопросов бы не было. Сельхозземлю покупают, потом переводят ее и продают. Сельхозземля должна работать», – добавил он.

Президент РТ в очередной раз обратил внимание на необходимость комплексного развития территорий и призвал этим заняться министра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

«Я понимаю, что населенный пункт надо расширять, но мы же не можем весь пригород сделать Шанхаем!», – возмутился руководитель республики.

Он отметил, что вопросы архитектуры должны жестко согласовываться. Также должны быть продуманы и сбалансированы вопросы обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

«Там же люди будут жить. Землю продали, человек что-то построил. Но ему медицинское обслуживание нужно, школы, садики, а эти вопросы не проработаны», – заметил Минниханов.

Он вновь заявил о необходимости жесткого подхода к этим вопросам, по его словам, контролировать их должен институт пространственного развития и надзорные органы.

«Вблизи городов достаточно сельхозземель. Вместе с тем есть очень много «недобропорядочных людей, которые хотят воспользоваться этим» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории»

Вблизи городов достаточно сельхозземель. Вместе с тем есть очень много «недобропорядочных людей, которые хотят воспользоваться этим», – заметил Минниханов.

Он считает, что в процессе перевода из одной категории земель в другую должен участвовать и Минсельхоз Татарстана, и пока ведомство не даст свое заключение, о том, что такой перевод целесообразен, не запускать процедуру.

«Земля – это же еще и рабочие места. Там люди живут и работают», – отметил руководитель республики.

Он поручил Минзему РТ через неделю представить соответствующие материалы. «Время от времени будем возвращаться к этой теме», – сообщил Минниханов.

На беспорядочную застройку пригорода Президент Татарстана Рустам Минниханов обращал внимание в ежегодном послании к Государственному Совету РТ осенью прошлого года.

«В Татарстане в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн квадратных метров жилья» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что в Татарстане в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн квадратных метров жилья.

«Вместе с тем интересы застройщиков зачастую не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда. Нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории», – потребовал Минниханов.

Четыре вектора развития Казани

В основном поднятые Миннихановым вопросы связаны с развитием Казани. У столицы Татарстана собственная площадь небольшая, а спрос на жилье высокий, поэтому город стремительно расширяется в сторону Зеленодольска, Лаишевского, Высокогорского и Пестречинского районов.

Более проработанными считаются зеленодольское и лаишевское направления – здесь в ближайшие 10 лет будет построено почти 10 млн квадратных метров жилья. Для этого строится инфраструктура в рамках проектов «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел».

У столицы Татарстана собственная площадь небольшая, а спрос на жилье высокий, поэтому город стремительно расширяется в сторону Зеленодольска, Лаишевского, Высокогорского и Пестречинского районов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вопросы пока есть по всем направлениям, но наиболее остро они проявились в Пестречинском районе и схожи с теми, что обозначил Минниханов на коллегии.

В частности, в Куюках возникли «поселки» «Новые Салмачи» и ЖК «Светлый». Еще 20 лет назад здесь были только сельскохозяйственные поля.

В 2004 году на аукционе 5 частных лиц купили 500 га у Центра развития рынка земли Минземимущества РТ. Частники объединились в ООО «Союз землевладельцев». Постановлением Кабмина республики в 2006 году категория с сельскохозяйственной была изменена на землю населенных пунктов, которую разрешалось использовать для жилищного строительства. Проект строительства тогда не пошел, союз распался, часть земли купило АН «Антей» и построило ЖК «Светлый» – это закрытый частный поселок, состоящий из 4-этажных жилых домов. Строительство здесь продолжается и сегодня.

«Часть земли осталась у одного из частников – Рустама Абзалова, который в 2016 году без проведения процедур по согласованию, а также без утверждения района произвел межевание участка в 100 га», – сообщал ИА «Татар-информ» председатель Палаты имущественных и земельных отношений Пестречинского района Ильназ Давлетханов. После этого участок был поставлен на кадастровый учет и распродан. Так здесь образовался частный поселок «Новые Салмачи».

Эльмира Демахина: «Мы сделали все в соответствии с действующим законодательством. Какие требования на тот момент были, мы сделали все в точности по закону» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Представитель коттеджного поселка «Новые Салмачи» Эльмира Демахина рассказала, что владелец территории действовал в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.

«Мы сделали все в соответствии с действующим законодательством. Какие требования на тот момент были, мы сделали все в точности по закону. В район также предоставили эскизный проект, план, как мы собираемся делить, на что нам район никак не ответил. Мы действовали ровно по действующему законодательству. Да, мы размежевали его (участок, – прим. Т-и), но на тот момент без проекта планировки не запрещалось это делать. Если бы район был против, не выдал бы нам Градостроительный план земельного участка и разрешения на строительство жилых домов», – сообщила ИА «Татар-информ» Демахина.

В районе отмечают, что для получения разрешения на строительство ИЖС обращались в исполком уже те, кто приобрел на законном основании размежеванные участки как собственники земель. И оснований для невыдачи таких разрешений у властей района не было.

Ранее сообщалось, что проблем в Куюках множество, руководство района видит решение в создании реальной, а не номинальной агломерации с Казанью.

Пестречинский район активно застраивается. Ежегодно здесь вводится около 200 тыс. квадратных метров жилья. Каждый год район официально прирастает приблизительно на 5 тыс. человек.

На днях муниципалитет сообщил, что на выезде из села Пестрецы в сторону села Кулаево будет возведен новый микрорайон. Отведенная для проектирования территория составляет 21 гектар. Здесь планируется разместить 17 многоквартирных домов переменной этажности, сквер, школу на 400 мест и детский сад на 190 мест. Расчетное население микрорайона — 2,5 тыс. человек.