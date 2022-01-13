Вблизи Казани будет возведен новый микрорайон из 17 многоквартирных домов

На выезде из села Пестрецы в сторону села Кулаево в Пестречинском районе Татарстана будет возведен новый микрорайон из 17 многоквартирных домов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

Отведенная для проектирования территория составляет 21 гектар. Участок находится в 210 метрах к югу от автомобильной дороги М7 — «Волга» — Кулаево — Пестрецы. Расстояние до Казани составляет около 30 километров. В настоящее время на этом участке нет строений, он полого понижается по направлению на юго-восток и восток.

В проектируемом микрорайоне планируется разместить 17 многоквартирных домов переменной этажности, сквер, школу на 400 мест и детский сад на 190 мест. В домах №4, №7, №8 запроектированы объекты общественного назначения — на первых этажах расположатся магазин смешанных товаров, отделение банка, отделение связи, объект бытового обслуживания и точка общепита. Территория микрорайона сформирована по концепции «двор без машин».

Проектным решением также предусматривается благоустройство дворовых территорий, вынос парковок за пределы дворов. Будут обустроены пешеходные дорожки, часть из них замостят. Мощение предполагается выполнить двухцветным, с переменным рисунком.

Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы: скамейки, стилизованные под окружающую застройку, урны, мини-фонтаны. Вся территория будет освещена, в том числе и в темное время суток.

Расчетное население микрорайона — 2473 человека, из них 25% (643 человека) составят дети.

«27 декабря в целях соблюдения прав жителей сельского поселения прошли публичные слушания, 29 декабря решение утвердили на заседании совета района», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Информация о конкурсе на разработку эскизного проекта застройки появилась на сайте госзакупок 11 января. Заявки принимаются до 19 января. Стоимость контракта оценивается в 1,7 млн рублей, заказчиком работ выступает АО «УКС» Минземимущества РТ.