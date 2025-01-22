«Мы боремся, мы их добьем»: семь участников СВО провели встречу в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ветераны и участники спецоперации Нижнекамского района РТ встретились со студентами. Защитники поговорили с молодежью по-взрослому. Рассказали о тяготах и об успехах на передовой, показали экипировку, вражеские подбитые дроны и обсудили важные вопросы. Встречу организовали волонтеры группы «Гуманитарка».

Эти мужчины сделали выбор в пользу служения Родине. Кто-то из них получил повестку, кто-то подписал контракт. На встречу пришли семь бойцов. Трое из них до сих пор защищают наши рубежи и борются с врагом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Обижают мирных жителей, детей, поэтому мы там и находимся, чтобы это всё не пришло на территорию России. Чтобы вы такого не видели, то, что мы видели», — рассказал боец с позывным Кама.

Военный с позывным Ярый пожелал всем семьям мирного неба над головой.

«Чтобы ни вы, ни ваши родственники не видели этого фашизма. Мы боремся, мы их добьём. Враг будет разбит, победа будет за нами», — заверил участник СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Встречу с бойцами организовали волонтеры группы «Гуманитарка Татарстана». По их словам — никто не расскажет об СВО лучше, чем сами участники. С защитниками они общаются каждый день. Передают им гуманитарную помощь.

«Мы почти 40 автомобилей отправили нашим братьям на СВО. Часто посещаем. Из уст мы слышим, как нечеловечно относятся ВСУ-шники к мирным жителям. Хочу поблагодарить наших братьев, они сегодня пришли, кто-то в отпуск, кто-то на реабилитацию. У них это время ценное, хочу, чтобы вы поаплодировали им», — обратился к присутствующим администратор группы «Гуманитарка Татарстана» Сурен Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К этому благому делу студенты и педагоги подключились с первых дней СВО. Огромное значение среди студентов нижнекамского филиала КИУ уделяется патриотическому воспитанию.

«У нас уже много лет есть взвод нашего нижнекамского филиала. Ежегодно набираем мы ребят, участвуем в разных мероприятиях, в смотрах строя и песни, где занимаем призовые места. Конечно, являемся одними из претендентов на первое. Участвуем на 9 Мая, это самые яркие мероприятия», — поделилась студентка первого курса София Халиуллина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На встрече бойцы также рассказали и наглядно показали студентам их экипировку. Вес ее может достигать 50 кг. Военнослужащие показали и вражеские дроны.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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