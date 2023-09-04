Музей ИЗО покажет работы латвийского графика и мастеров отделения Академии художеств

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Республики Татарстан 6 сентября откроются сразу две выставки графики – «ГРАФКОМ 10+. ИНИЦИАЦИЯ» и «Влюбленный в графику». Обе они инициированы экспериментальной творческой мастерской «Графком» Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России, но первая посвящена 10-летию графического объединения, а вторая приурочена к 70-летнему юбилею латвийского графика Валентина Даниленко, не раз становившегося участником Казанской международной биеннале печатной графики.

Работа Веры Карасевой Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

«Выставки разместятся на втором этаже галереи. „ГРАФКОМ 10+. ИНИЦИАЦИЯ“ составят около 45 произведений, выставку Валентина Даниленко — около трех десятков работ, часть из которых казанские зрители уже могли видеть на сборных выставках Казанской международной биеннале печатной графики в разные годы», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Объединение «Графком», отметим, было создано в 2011 году, став основой секции и дав толчок создания и проведения с этого же года Казанской международной биеннале печатной графики. На выставке посетители увидят работы в техниках печатной и уникальной графики, созданные за ушедшее 10-летие художниками старшего и молодого поколения из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов. Среди них Андрей Шляпкин, Любовь Магина, Вера Карасева, Владислав Баранов, Регина Маврина, Екатерина Васильева, Регина Иксанова, Рушания Шайхутдинова, Андрей Соколов, Екатерина Сафонова и руководитель «Графкома» Александр Артамонов. Новый художественный проект графической мастерской назван «Инициация», поскольку посвящен Году педагога и наставника. Участники осмысливали становление личности, инициацию молодого человека в разнообразные социальные группы и сообщества, роль педагогов и наставников, используя не только графику, но и фотографию, оргстекло, керамику.

Работа Екатерины Васильевой и Регины Мавриной Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

На открытие своей персональной выставки в Казани приедет Валентин Даниленко, участник Казанской международной биеннале печатной графики с 2011 года, с молодости проживающий в Риге. В предстоящем декабре художник отметит свое 70-летие, этому и будет посвящена подборка его работ. Посетители увидят работы в технике цветной литографии в разных жанрах – портрет, натюрморт, пейзаж и т.д.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Художник, отметим, родился в городе Донское Московской области, но изобразительному мастерству учился в Государственной академии художеств Латвийской ССР (ныне – Латвийская академия художеств). В советское время, как приверженец и подвижник абстракционизма, он не сразу обрел признание, но сейчас Валентин Даниленко входит в Союз художников Латвии, профессиональный союз графиков Латвии «Камерас графика» и является заметной фигурой художественной жизни Риги и как художник, и как куратор многих выставок в Латвии и за ее пределами.

Выставки «ГРАФКОМ 10+. ИНИЦИАЦИЯ» и «Влюбленный в графику» будут работать в Галерее современного искусства до 30 сентября.