В Музее ИЗО Татарстана выставкой Регины Мавриной стартует цикл «Графика молодых авторов»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 2 февраля стартует цикл выставок «Графика молодых художников». Первым в нем состоится вернисаж работ Регины Мавриной.

«Выставка разместится в VR-зале, где будут представлены около сорока работ художницы разного масштаба. А среди них есть и такие, которые занимают большую часть стены, например линогравюра „18 февраля“, на которой изображено семейное застолье. Стоит отметить, что Регина Маврина не только занимается творчеством, но и преподаванием художественного искусства детям — работает в художественной школе Зеленодольска, так что среди посетителей выставки мы ожидаем увидеть и ее учеников», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея ИЗО РТ.

Линогравюра «18 февраля» Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Посетители выставки увидят основные работы художницы, созданные с 2015 по 2022 год в разных техниках – помимо линогравюры, и офорт, и сухая игла, и гравюра на картоне, и трафарет, и коллаж. Историческое архитектурное наследие, человек с его проблемами и радостями, многообразие взаимоотношений с окружающим миром и с самим собой – частые темы произведений молодого автора, которая в своем творчестве сочетает на традиции реалистического и авангардного искусства.

Имя Регины Мавриной знакомо казанскому зрителю с 2015 года, когда художница родом из Зеленодольска начала регулярно участвовать в Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» и других графических выставках, организуемых «Графкомом». Предстоящую ее выставку в Галерее современного искусства, как и весь цикл графики молодых художников, также проводит Графическая лаборатория «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художников (ЭТМ ПО РАХ) и Творческий союз художников России.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выпускница-отличница графического отделения Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, в 2019 году Регина Маврина получила Молодежную премию «Перспектива» 5-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник», а в 2021-м – премию в области графического искусства имени Александра Туманова.

Увидеть работы Регины Мавриной можно будет в Галерее современного искусства до 12 февраля. Следующими в серии «Графика молодых художников» в течение полутора месяцев будут представлены выставки Владислава Баранова и Екатерины Васильевой.