Очарованный каллиграфией: Галерея современного искусства презентовала Владислава Баранова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, состоялся вернисаж акварельных и каллиграфических работ Владислава Баранова «Аква-калли-графика». Небольшая площадка, VR-зал галереи, вместили в себя около тридцати работ, но настолько светлых, добрых, затейливо изящных, что выставка не кажется скромной или малозначительной. Наоборот, хочется рассматривать разные почерки на произведениях, пытаться прочесть выведенные художником слова – словно листать интереснейшую книгу, на каждой странице которой появляется новый герой, а множество сюжетных линий будто складываются в объемный роман жизни и творчества художника.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одно из экспонируемых произведений, оно, пожалуй, центральное на выставке, – четырехчастная панорама ночной Казани, выполненная на черной бумаге. Выполненные подсвеченными и в цвете акварелью строения Казанского Кремля размещаются в узкой верхней части работы, большая часть произведения – бликующие каллиграфией волны темной в ночи реки.

«Тексты здесь очень разные – и Достоевский, и Песков, и Афанасий Фет. Они для создания настроения, здесь должно чувствоваться немного предосеннее настроение. Я родился в деревне, люблю деревню, и хотя сейчас живу в Казани, я бы не хотел остаться в городе. Я люблю каждый колосочек и могу о нем спеть песню, в смысле нарисовать. И если бы я не был педагогом, выставка была б пошире и побольше, но все время занимает педагогическая деятельность», – признался в интервью корреспонденту «Татар-информа» Владислав Баранов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Художник – отличник факультета графики Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Санкт-Петербурге (2010). Родился в 1983 году в Рыбной Слободе, и вернувшись после обучения в республику, теперь преподает курс живописи, азы визуального искусства как дополнительное образование в Лицее – инженерном центре.

Творчество и работа в техническом направлении, инженерии – это все изобретения, связанные между собой, уверен художник, поэтому в детях очень полезно развивать и те, и другие навыки. А сам Владислав Баранов, представитель академического и реалистичного направлений живописи, вдруг открыл для себя каллиграфию году в 2012, увидев в интернете видеоролики всемирно известного мастера каллиграфии из Ирландии Дениса Брауна.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Он свой стиль называет swordsmanship (пер. с англ – искусство фехтования). Это такая лихая каллиграфия! Я был в шоке, что так бывает. Меня настолько это поразило, что я решил продолжать в этом направлении двигаться. Почему я упускаю этот момент, где за две минуты рождается великое искусство?! И я видел многочисленные видео, когда за две минуты мастер делает красоту. Это же вершина мастерства! Я пытался в академии стремиться к совершенному мастерству, а тут вдруг оказывается, есть еще что-то чего я не знаю. Это, конечно, было открытием для меня» – поделился воспоминаниями о моменте «любви в первого взгляда» к каллиграфии Владислав Баранов.

Изучал учебники, упорно выводил витиеватые буквы, брал мастер-классы у различных мастеров каллиграфии, чтобы освоить итальянский курсив, древнерусские шрифты, английский курсив и т.д. И вот на выставке мы видим «Оду Г.Державина “Бог“», выведенную словно дымкой на черной бумаге под мягко мерцающими золотом куполами, «Молитву оптинских старцев», серию работ 2022 года «Погружаясь на глубину» и другие.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я не великий мастер, не Денис Браун – у меня на создание каллиграфической картины уходит много времени, но все равно не так много, если бы я работал акварелью. Например, на ночную панораму Казанского Кремля ушло дня три, написал тексты тоже дня за три, пожалуй. А сейчас передо мной стоит вызов – нужно сделать работу к сборному выставочному проекту, посвященному 150-летию Шаляпина», – подытожил художник.

Выставка Владислава Баранова, напомним, является уже второй в цикле «Графика молодых художников», который инициирован Графической лабораторией «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. Первой в этой серии стала выставка зеленодольской художницы Регины Мавриной. Графику и акварели Владислава Баранова можно будет видеть в Галерее современного искусства до 26 февраля. Следом в цикле «Графика молодых художников» будет представлена выставка Екатерины Васильевой.