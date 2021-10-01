Александр Суворов назвал победителей арт-битвы 6-й Казанской биеннале графики «Всадник»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля открылась выставка работ 188 художников из 25 стран мира, ставших участниками 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник». Победителей на церемонии ее открытия назвал Александр Суворов, народный художник России, академик Российской академии художеств, возглавлявший жюри.

Первое место конкурсной программы эксперты отдали художнику из города Джокьякарта (Индонезия) Ризалу Эка Прамана за произведение «Объятия».

Первое место 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» эксперты отдали художнику из города Джокьякарта (Индонезия) Ризалу Эка Прамана за произведение «Объятия». Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Второе присудили итальянке Катерине Валентини за триптих «Мать марля»: график представила оригинальное решение жанра в технологии калькографии (гравюра на меди) и одновременно коллажа с использованием ткани. Третье место занял Игорь Репников из города Стрежевой Томской области за серию черно-белых работ «Облас» – так называется сибирская гребная лодка-долбленка, выточеннная из цельного ствола дерева. Молодежную премию «Перспектива» получила Фируза Хайруллина из Москвы за серию работ о сельском быте.

Молодежную премию «Перспектива» получила Фируза Хайруллина из Москвы за серию работ о сельском быте. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, жюри определило десятку лауреатов. Выбрать лучших в этом году, отметил куратор биеннале Александр Артамонов, было особенно непросто. Работ на конкурс пришло столько, что победительница предыдущей международной биеннале печатной графики «Всадник» казанская художница Вера Карасева сочла нужным отказаться в пользу новых участников от собственной персональной экспозиции в рамках биеннале этого года. Среди лауреатов биеннале-2021 художники из ЮАР, Мексики, Китая, Сербии, Беларуси и трое россиян.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «татар-информ»

«Казанская международная биеннале – единственная возможность закрыть главу о графике, связанную с современным искусством многих стран. И мы имеем возможность 100 лучших работ этой выставки, и даже больше, примкнуть к нашему собранию [Государственного музея изобразительных искусств РТ]. Говорите об этой выставке всем своим друзьям, партнерам, родным, близким, потому что это стоит того, чтобы прийти и увидеть этот проект», – сказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Председатель Творческого союза художников России в Татарстане, заслуженный деятель искусств РТ Ильгизар Самакаев признался, что, придя на вернисаж, поразился расширившимся графическим возможностям.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Глубина в работах, сложность, полутона – они все цельные, каждую хочется рассмотреть, как ювелирное изделие. Столько стран представлено, но выставка цельная: люди мыслят интересно, подают себя интересно. У нас, у живописцев, казалось бы, возможностей больше, а здесь все так сложно подано! Можно только поздравить казанцев с такой замечательной выставкой, спасибо участникам!» – сказал Самакаев.

От года к году в графике, действительно, появляются все новые и новые техники, подтвердила второй куратор проекта Ольга Улемнова. Посетители, например, могут обратить внимание на работу Виктора Липкина из Израиля: произведение «Иерусалим» – силуэт древнего города в красной гамме с раскрытым гранатом на первом плане, а в целом по форме напоминающий сердце. Оно выполнено в технике линогравюры – нанесения гравировки на линолеум. Прием не новый, но все же нечасто используемый графиками.

Спецпроект московской рукодельницы Светланы Ланшаковой «Аз есмь… или Кто Я?» представил арт-объекты на стыке разных видов искусств. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Особое внимание первых посетителей привлек и почти вызвал ажиотаж спецпроект московской рукодельницы Светланы Ланшаковой «Аз есмь… или Кто Я?». В двух залах она презентовала арт-объекты, созданные будто кутюрье для новой коллекции, но в каждую вещь при этом автор интегрировала офорты, напечатанные на разных видах тканей.

«Арт-объекты “Папагено” и “Папагена” по опере “Волшебная флейта” чрезвычайно входят в процесс современного искусства, когда художники творят что-то, что является пограничным, собирает в себе несколько видов искусства. Можно сказать, что это скульптура, можно сказать, что это предмет декоративно-прикладного искусства, можно сказать, что это реди-мейд – мы просто взяли и ввели в объект предмет, который появился сто лет назад (техника “использования в искусстве вещей из магазина” – прим. Т-и). Когда все это сложилось, мы подумали, может быть, люди примерили бы на себя эти объекты, вошли бы в образ, потому что сам лозунг этой биеннале – это нахождение своего я. Кто мы?» – рассказал куратор проекта, искусствовед Натэлла Войскунская.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К идее подключились танцовщики Большого театра Ксения Жиганшина и Клим Ефимов, а также солистка театра Немировича-Данченко Полина Заярная, примерившие на себя арт-объекты, в которых артистов запечатлел фотограф.

«Фотографии выполнил Денис Гладков. Из этих фотографий образов Полины Заярной были сделаны офорты. Так мы сможем видеть разницу, особенно когда придут студенты, между постером, фотографией и офортами, хотя речь идет об одном и том же образе. Серия маленьких офортов выполнена на разных носителях. Например, один образ на ткани, второй на сетке, между ними воздух, получается, что изображение обрастает объемами – двоится, троится. Королем этого всего является носовой платок из шелкового батиста конца XIX – начала ХХ века ручной работы. Середина его была пустой, Светлана заполнила его офортом по фото балерины», – обратила внимание Войскунская.

Выставка разноплановых графических произведений художников из разных точек планеты – от Африки и Индии до Мексики, Аргентины, Перу до Швеции, Киргизии и Китая – будет длиться в Национальной галерее «Хазинэ» до 7 декабря.