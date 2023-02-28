Зеленодольская художница Екатерина Васильева представит «Параллели» графики в Музее ИЗО

Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 2 марта в 16 часов откроется выставка молодой художницы из Зеленодольска Екатерины Васильевой – «Параллели. Печатная и цифровая графика». Выставка, отметим, станет уже третьей в серии «Графика молодых художников», которую инициировала Графическая лаборатория «Графком» Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческий союз художников России.

В предыдущих двух выставках в этом цикле, напомним, были представлены работы Владислава Баранова в проекте «Аква-калли-графика» и Регины Мавриной, художницы из Зеленодольска, как и Екатерина Васильева. На этот раз выставка продемонстрирует цифровую графику – еще одно современное направление, соединяющее классическую гравюру с цифровыми технологиями.

«На выставке будут представлены 28 работ Кати, созданных за последние годы, то есть в 2019-2022 годах. В основном это несколько серий, например “Кулинарная книга Древнего Рима" (2019), “Город контрастов“ (2020), “Паралич души" (2022), а также несколько самостоятельных работ. Отмечу, что сейчас Екатерина Васильева живет в соседнем с Зеленодольском городе Волжске, где преподает в детской художественной школе», – рассказала о предстоящей выставке и ее авторе «Татар-информу» куратор выставки, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РТ Ольга Улемнова.

Кроме того, выставку Екатерины Васильевой дополнит видеоинсталляция, благодаря которой зрители смогут понаблюдать за процессом работы художницы, сначала генерирующей идеи и замыслы, но нередко отказывающейся от них, создающей множество набросков и эскизов, из которых потом все же рождается произведение. Екатерина Васильева смело сочетает разные техники и приемы – шелкографию, коллаграфию, линогравюру, трафаретную и цифровую печать, приемы коллажа и фотомонтажа. При этом она глубоко продумывает будущие работы и в то же время легко импровизирует. Так рождаются многофигурные, многослойные, многофактурные произведения.

Родилась Екатерина Васильева в Зеленодольске в 1994 году. Училась в детской художественной школе, в Казанском художественном училище имени Фешина, на факультете дизайна Казанского государственного института культуры. Именно в Казанском художественном училище имени Фешина под влиянием педагога Веры Карасевой начинающая художница выбрала своей творческой специализацией печатную графику. Как самостоятельного художника ее сформировали занятия в Республиканском центре печатной графики под управлением Александра Артамонова, участие в художественных проектах «Графкома» и Творческого союза художников России, членом которого она стала в 2015 году. В свои неполные 30 лет Екатерина Васильева уже отмечена Дипломом ТСХР «За вклад в отечественное изобразительное искусство» (2019) и Молодежной премией «Перспектива» 5-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» (2019).

Выставка «Параллели. Печатная и цифровая графика» продлится в Галерее современного искусства до 19 марта.