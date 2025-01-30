Мухаметшин: В Татарстане понимают важность муниципальных образований

В Татарстане понимание важности муниципальных образований в структуре республики, необходимости развития малых населенных пунктов, их благоустройства приобретает государственное значение. Руководство республики и все органы государственной власти обращают на это особое внимание, заявил в разговоре с журналистами Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в рамках второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

«Я не буду сейчас цифры называть, но скажу, что мы сегодня решили крупные задачи по выравниванию уровня жизни в малых городах и столице, строительству жилья, обустройству населенных пунктов, дворов. Дороги, автобусные перевозки и ряд других крупнейших задач нашли свое решение», — отметил Мухаметшин.

Он также подчеркнул, что после завершения регионального дня форума руководство республики еще раз проанализирует свою деятельность в плане формирования комфортной городской среды и развития общественных пространств.

«Внимание к этому направлению деятельности органов власти будет усилено», — заключил Председатель Госсовета Татарстана.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».