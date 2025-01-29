Татарстан поделился опытом благоустройства территорий с другими регионами России

В Татарстане стартовал региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Представители муниципалитетов из других регионов страны познакомились с ключевыми объектами, построенными и благоустроенными в Казани.

«Мы рады, что региональный день форума в этом году пройдет в Казани, поскольку Татарстан является родоначальником программы благоустройства общественных территорий. За десять лет мы добились больших результатов и получили опыт, которым настало время поделиться с другими регионами. В Татарстане было построено с нуля или обновлено свыше 400 общественных пространств на общую сумму более 33 млрд рублей — и в больших городах, и в малых поселениях», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Одним из объектов, по которым делегациям провели экскурсии, стал самый большой в Казани детский парк «Елмай», открытый в 2024 году. Здесь гостям показали архитектурные решения, познакомили с общественными пространствами, а также напоили горячим татарским чаем.

Следующим пунктом стали Голубые озера. Экскурсоводы подробно рассказали и показали на фото, в каком состоянии территория была до благоустройства, и описали, как ее приводили в порядок. Причем гости не ограничились рассказом экскурсовода — многие пообщались с местными «моржами», пришедшими искупаться, о том, как тут было и как стало.

Экскурсии также затронули две противоположные окраины Казани: жилой комплекс «Салават Купере» и поселок Дербышки. В первом прошла экскурсия по благоустроенному парку недалеко от школы и детских садов, а в Дербышках гостям показали одну из территорий, благоустроенных по программе Раиса Татарстана «Наш двор».

В 2020 году в Татарстане была запущена программа Раиса РТ Рустама Минниханова по комплексному благоустройству дворовых территорий «Наш двор», ставшая логичным продолжением работы по преобразованию общественных пространств и изменениям городской среды. За пять лет реализации программы благоустроено более 5 тыс. придомовых территорий.

«Мы берем большой пример по развитию, инфраструктуре и формированию городской среды у Татарстана. Программа сегодня была очень насыщенная, очень интересно было послушать как всё это реализовывалось. Учиться надо много чему, и для нас визит сюда — это очень большой опыт», — поделился впечатлениями с «Татар-информом» мэр якутского города Нюрбы Геннадий Игнатьев.

Он также отметил, что в Нюрбе есть два проекта от казанских архитекторов, из-за чего ему было приятно увидеть схожесть родного города со столицей РТ. В заключение он добавил, что очень ждет завтрашний день с его деловой программой. «Чтоб не только в Татарстане было красиво, но и у нас», — подчеркнул мэр якутского города.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — крупнейшее ежегодное событие, направленное на развитие муниципальных образований. Сам форум в этом году пройдет в Москве, он объединит свыше 9,5 тыс. участников и более 1 тыс. спикеров из всех регионов страны.

Кроме того, с января по апрель в 16 регионах страны пройдут региональные дни форума, которые окажутся посвящены разным тематическим направлениям: от комфортного жилья до экономики и взаимодействия с населением.