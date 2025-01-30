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Общество 30 января 2025 09:40

В Казани стартовал второй региональный день форума «Малая Родина — сила России»

В Казани стартовал второй день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В качестве организатора выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях обращал внимание на то, что муниципальный уровень власти — это самый близкий к народу уровень власти. К нему приходят с проблемами, которые необходимо решать быстро и оперативно. И от того, как качественно, быстро взаимодействуют все вертикали власти, начиная от муниципалитета и заканчивая федеральными властями, от того, насколько эффективно решаются эти вопросы, зависит удовлетворенность населения, качество жизни в той или иной муниципальной области», — поприветствовал гостей форума заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

Он также поблагодарил татарстанцев за гостеприимство и выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову за организацию регионального дня форума.

«Мы работаем второй день, поэтому смогли оценить действительно теплый, дружеский, профессиональный прием, который республика оказывает сегодня гостям нашего форума», — заключил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

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#комфортная городская среда #Рустам Минниханов
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