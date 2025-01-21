Фарид Мухаметшин: Благодарны за то, что предложение Татарстана о МСУ услышали

Предложение Татарстана о праве регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления поддержано. Благодарны за то, что республику услышали, заявил журналистам Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан не поддержал инициативу о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. Мы предложили вариант — оставить право выбора за регионами», — сказал глава парламента.

Он отметил, что Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Татарстана. «Думаю, этот вопрос будет решен положительно. Мы направили свои поправки, они учтены. И полномочия о выборе модели местного самоуправления планируется отдать регионам», — подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Госсовета заметил, что жители поселений обращаются по разным вопросам в сельсоветы, и их ликвидация усложнит жизнь населения.

«Особенно пожилым людям будет сложно ездить в райцентр, чтобы решать свои вопросы. Форма работы с населением через сельские советы — достаточно эффективная», — уточнил он.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку о праве регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления ко второму чтению законопроекта о реформе МСУ.