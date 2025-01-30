Мухаметшин: Татарстан многое делает для создания комфортной среды для жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поприветствовал участников второго дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики. В мероприятии принимают участие около 500 участников из 89 регионов страны.

«У нас проживают 175 наций и народностей, и надо находить все возможности для того, чтобы мир, согласие, созидание сохранить в родной республике. <…> В Татарстане многое делается для создания комфортной среды для жизни. Строятся социальные объекты, объекты культуры и спорта, причем не только в больших и малых городах, но и на селе», — заметил Мухаметшин.

За последние десять лет в регионе с нуля построили или реконструировали более 400 общественных пространств на 33 млрд рублей. Успешно реализуется инициированная Раисом республики программа «Наш двор». С 2020 года в Татарстане благоустроили свыше 5 тыс. дворовых территорий. В этом году приведут в порядок еще 679 дворов.

Кроме того, муниципалитеты активно участвуют в реализации госпрограмм и национальных проектов, благодаря чему меняется облик городов и сел. Важно, что ни одно решение по благоустройству территории не принимается без обсуждения с жителями.

«Мы поддерживаем сегодня жителей села, чтобы на селе сохранялись традиции, обычаи, культуры, языки», — заключил Фарид Мухаметшин.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В качестве организатора выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.