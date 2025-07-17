Мухаметшин: Правительство РТ готовит предложения, чтобы разрешить ситуацию по языкам

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Татарстан подготовит обращение к Минпросвещения и Правительству России, касающееся исключения из ФГОС понятия «родной язык». Об этом заявил журналистам на брифинге Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы определимся с формой. Наше Правительство уже готовит свои предложения, чтобы разрешить эту ситуацию. Но если это не поможет, то мы обратимся в Государственную Думу», – сказал спикер республиканского парламента.

Он сообщил, что завтра руководство республики встретится с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Татарстана. «Будет обсуждаться и этот вопрос. И они должны будут убедительно и аргументированно выступить», – уточнил Председатель Госсовета.

Мухаметшин напомнил, что в Татарстане два государственных языка – русский и татарский. «Да, надо хорошо знать государственный язык – русский. Мы все его знаем. Но в многонациональной России каждый народ имеет право на свой родной язык. В Татарстане народ дорожит своим родным языком. И каждый хочет сохранить все лучшее своего народа, например, традиции. В этом и есть сила многонациональной России. Уважительно нужно относиться ко всем языкам», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета заметил, что даже в татароязычных деревнях республики хорошо понимают русский язык и разговаривают на нем. «Но и свой родной язык не хотят забывать. Потому что на нем говорили их предки», – добавил он.

Минпросвещения РФ подготовило приказ, связанный с изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Он должен вступить в силу с 1 сентября этого года.

Изменения коснутся понятия «родной язык», который хотят заменить на «язык народа Российской Федерации». Так, например, предлагается «реализацию права на изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке» заменить на «реализацию права на изучение языка народа РФ, возможности получения основного общего образования на языке народа РФ». Кроме того, сокращается количество часов на изучение языка.

«Будет большой ошибкой, если этот документ пройдет, если мы не сможем остановить. Мы свою позицию сегодня высказали. Мне кажется, что понимание придет после того, как этот вопрос прозвучал», – заключил Фарид Мухаметшин.