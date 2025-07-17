«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

Вопрос сохранения родных языков оказался сегодня в центре политического внимания в Татарстане. Депутаты Госсовета РТ возмущались, что федеральные инициативы продвигаются без учета мнения регионов. Мухаметшин задавался вопросом «Что будем делать?» и пообещал еще «сказать свое слово». Подробнее – в репортаже с заседания.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Изменения по инициативе Ямпольской? Что будем делать?»

Одной из центральных тем сегодня на заседании Госсовета РТ стали новые изменения в федеральные государственные образовательные стандарты и новый законопроект, касающиеся родных языков. Депутаты и представители исполнительной власти в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева высказали свою точку зрения.

Тема начала развиваться в процессе выступления министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, который рассказал о ходе реализации программ развития образования.

В частности, он сообщил, что «в целях развития языков и сохранения национального баланса народов, проживающих в республике» реализуется госпрограмма по сохранению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков народов, проживающих в республике. В 2024/25 учебном году образование в республике организовано на 5 языках. В области родного языка и литературы велось обучение на 8 языках.

Хадиуллин рассказал, что в республике успешно работает сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин уже после доклада уточнил у Хадиуллина, как они будут продолжать работу по сохранению языков в связи с рядом последних решений в этой области на федеральном уровне.

«По инициативе Ямпольской, да? В Государственной Думе РФ что будем делать?» – задался вопросом спикер парламента.

Напомним, что избранная от Татарстана в Госдуму Елена Ямпольская, ныне советник Президента РФ, продвигает ряд инициатив, связанных с языковой политикой в России. Она заявила, что русский язык является родным для всех граждан России, и начала проведение ряда инициатив. К примеру, в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) для школ хотят заменить понятие «родной язык» на «язык народа РФ».

Ильсур Хадиуллин рассказал о ходе реализации программ развития образования Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы столько лет говорили о толерантности, терпимости…»

Хадиуллин сообщил, что соответствующий приказ Минпросвещения РФ вступает в силу с 1 сентября этого года.

По его словам, определенные изменения касаются прежде всего первых классов.

«Сейчас мы изучаем данное направление. Мы направили в Министерство просвещения РФ письмо с просьбой о сохранении учебного плана для национальных школ. Вы знаете, что первый и второй вариант (учебного плана) без языков – у нас в республике первого и второго варианта вообще никогда не было. Третий, четвертый, пятый вариант сокращается на один час. Не превышая общей максимальной нагрузки на детей, думаю, мы найдем общий язык, потому что сегодня работа ведется в этом направлении с департаментом, с министерством по сохранению этого часа. Два часа родной язык и литература в учебных планах начальной школы», – заявил министр.

Он заметил, что изменений вообще много и касаются они больше всего содержательного плана.

«Мы столько лет говорили о толерантности, терпимости. Мы живем все вместе – русские, чуваши, марийцы, евреи, татары. Это понятие вообще убрали, его нет», – сказал Хадиуллин.

Школы с 1 сентября будут работать по приказу, в котором 2 тыс. страниц, заметил министр.

«Я думаю, совместно с вами (он обратился к депутатам, – прим. Т-и), руководством республики мы сможем сохранить тот баланс, который у нас есть в республике», – считает министр.

Ильшат Аминов: «Абсолютно безосновательно госпожой Ямпольской навязывается противопоставление русского и других языков» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Кому-то это не дает покоя»

Свое мнение высказал в прениях депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Он начал выступление с цитаты из стихотворения Габдуллы Тукая:

«Бара милләт зәгыйфь, абыныр-абынмас, Сүнә яшьләрдә ут кабыныр-кабынмас. Кичә якты вә милли бер күңелдән Бүген тычкан утыдай нур табылмас».

В переводе на русский:

«Плетется мой народ шатающейся тенью, – Не вспыхнув, гаснет жар в растущем поколенье. В душе, что так вчера для общества пылала, Теперь ни искорки, – там только чад и тленье».

Депутат сказал, что Мухаметшин затронул очень важный вопрос – сохранения родных языков. И эта тема вызывает серьезные опасения у якутов, татар, башкир и других народов. Ведь по приказу Минпросвещения «родной язык» подменяется понятием «языки народов России».

«Абсолютно безосновательно госпожой Ямпольской навязывается противопоставление русского и других языков. Мы, безусловно, считаем и русский родным языком для определенной части населения, и татарский, и другие языки РФ. Никто не мешает оставить в образовательных стандартах термин, ну хорошо, если вы хотите – «родные языки народов Российской Федерации». «Родной русский язык». Здесь нет никого противоречия. Все это давно сложилось, работает. Но, тем не менее, кому-то это не дает покоя», – заметил Аминов.

Но федеральные структуры, по его словам, пошли дальше и решили сократить преподавание родных языков в начальных классах с двух часов до часа.

«Честно говоря, и двух-то мало. Что мы сможем за один час в неделю? Какой родной язык преподавать нашим детям?» – возмутился он.

«Принимать судьбоносные законы, не обсуждая их с регионами, очень опасная тенденция»

По мнению Аминова, складывается непонятная тенденция в некоторых федеральных органах власти – «принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь, не обсуждая их с регионами». «Мне кажется, это очень опасная тенденция», – заявил депутат.

Он сообщил, что следующий шаг – закон о родных языках. Депутат заявил, что закон уже внесен в Госдуму, а во вторник будет совещание в Минобразования России.

«Вы его (этот закон, – прим. Т-и) видели? Я – нет», – обратился Аминов.

Он еще раз обратил внимание, что это неправильная тенденция – принимать законы, которые входят по Конституции в предметы совместного ведения, то есть решаются с регионами, в обстановке повышенной секретности.

«Почему? Чего мы боимся? Всенародного обсуждения? Поправок, которые внесут, в том числе Госсовет Татарстана? Эти вопросы вызывают у многих депутатов справедливое волнение и непонимание. Почему так происходит? Почему эти законы пытаются принять тайно без широкого обсуждения?» – задал Аминов риторические вопросы.

Он попросил Мухаметшина взять вопрос на контроль и добавил, что есть различные механизмы у региональных депутатов. Например, обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить тот же приказ Минпросвещения на законность и соответствие Конституции РФ.

«Я не понимаю, как он может быть принят, если соответствующего закона еще нет. На базе чего он был составлен?» – снова поставил вопросы депутат.

Вместе с тем, по его мнению, не нужно опускать руки и говорить: «Все пропало! Язык исчезнет!» «Нет. Надо спокойно работать. Заниматься конструктивной законодательной детальностью. Посылать туда свои возражения. Если надо, обращаться в Конституционный суд для того, чтобы отстоять право народов, записанное в Конституции РФ, на изучение, поддержку, развитие родных языков», – заключил Аминов.

Ренат Валиуллин считает, что исключение из образовательных стандартов понятия «родной язык» не соответствует базовому закону страны Фото: gossov.tatarstan.ru

«Такой подход к разработке законопроектов неприемлем»

Также захотел выступить депутат Госсовета РТ, руководитель Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Он также считает, что исключение из образовательных стандартов понятия «родной язык» не соответствует базовому закону страны.

«Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующую всем народам права на сохранение родного языка», – возмутился он.

Валиуллин подчеркнул, что данные решения принимались без согласования с субъектами страны, хотя этот вопрос относится к предметам общего ведения.

По его словам, от Минпросвещения поступил проект закона «О языках народов Российской Федерации». Мнение регионов требуют предоставить в течение двух дней.

«Куда такая спешка? Непонятно. Это становится негласной нормой, что не может не беспокоить», – развел руками депутат и заметил – а почему документ вообще разрабатывался этим министерством?

В частности, в новом документе не обозначены вопросы, связанные с официальным делопроизводством и работой СМИ.

«Кроме того, планируется дополнить закон о СМИ новой статьей, регламентирующей язык средств массовой информации. Предлагается закрепить обязательное использование в региональных СМИ русского языка как государственного России. При этом использоваться могут только государственные языки республик. То есть обеспечение прав граждан на получение информации на родном языке становится необязательным», – подчеркнул он.

По словам Валиуллина, такой подход к разработке законопроектов неприемлем – он не проработан должным образом, а гарантии сохранения языков не прописываются или носят общий характер.

«Законы должны соответствовать принципам Конституции России, обеспечивать реальное направление равноправия языков и проходить широкое общественное обсуждение», – заключил он.

Ркаил Зайдулла: «Исчезает народ – значит, исчезает и его государственность. Значит, это прямая угроза нашим национальным республикам» Фото: gossov.tatarstan.ru

Ркаил Зайдулла: «Ведется политика уничтожения языков, кроме русского»

Депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла выступил на татарском языке.

«Наши предки говорили: “У кого есть своя страна – у него есть и язык, нет страны – нет языка”. Если нет языка – значит, нет ни народа, ни его страны. Обратите внимание, изъятие национальных компонентов началось с 2004 года, с тех пор ведется политика уничтожения языков, кроме русского языка. Кто за этим стоит? Не знаю. Но это дело началось не только в этом столетии. Если посмотрим на историю, это политика, идущая на протяжении веков. В истории были разные времена», – отметил он.

Ркаил Зайдулла напомнил строки армянского поэта: «Зачем вы так давили нас, что превратились мы в алмаз?!»

«Мы тоже, видимо, превратились. Так, что иногда и не чувствуем давления. Но у этого есть и другая сторона. Шаг за шагом отступая, мы и язык свой теряем. При последней переписи населения стало известно, что 600 тыс. татар отреклись от своего языка. Не говоря о том, что мы недосчитались 1 млн татар в численности нашего народа. Есть разные причины. Но то, что 600 тыс. татар утратили свой язык, говорит о многом», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что эти процессы могут привести к печальным последствиям.

«Исчезает народ – значит, исчезает и его государственность. Значит, это прямая угроза нашим национальным республикам. Не стоит этого забывать. Только у народа, имеющего свою страну, есть язык, и только у народа, имеющего свой язык, есть своя страна», – заключил Зайдулла.

Камиль Нугаев предложил направить федеральным властям обращение, касающееся сохранения родных языков Фото: gossov.tatarstan.ru

«Россия для нас не Родина, что ли?»

Продолжил горячу тему череду протестов о новых изменениях депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев. Он предложил направить федеральным властям обращение, касающееся сохранения родных языков.

«Я мыслю на русском, но считаю себя татарином и родным языком считаю татарский. У меня родители, бабушки, дедушки говорили на татарском. Кто заявил, Елена Ямпольская, что если у тебя родной язык не русский, а татарский, то Родина на тебя не рассчитывает? Это же нонсенс! Нас 28 миллионов нерусских. Что, Россия для нас не Родина, что ли?» – сказал Нугаев, отметив, что оценку словам Ямпольской никто не дал.

Депутат подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны свою Родину вместе защищали люди разных национальностей, не только русские.

«Сейчас ребята принимают участие в специальной военной операции. Татары заняли четвертое место во время Великой Отечественной войны как Герои Советского Союза. Были русские, украинцы, белорусы, а потом татары», – отметил он.

По словам Нугаева, в советский период в соседней Ульяновской области в татарских селах до девятого класса обучение школьников проходило на татарском языке.

«Даже в Якутии во время Великой Отечественной войны еще преподавали татарский язык там, где жили татары. Языки – это же богатство! В многонациональной России их надо сохранять», – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что ранее Ямпольская была депутатом Госдумы от Татарстана. «Она что, не ездила по деревням нашим, чтобы такое заявлять? Она лично меня как татарина обидела», – заключил он.

Евгений Султанов уточнил, что согласно указу, родным языком одновременно признаются и русский, и другие языки народов РФ Фото: gossov.tatarstan.ru

В указе Путина не говорится только об одном родном языке

Депутат Госсовета РТ, завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов сообщил, что 11 июля Владимир Путин подписал Указ о государственной языковой политике.

В частности, в новых документах впервые сформулировано, что такое родной язык.

«В части 9 этого указа написано, что в качестве родного языка (родных языков) рассматривается один или несколько языков из числа языков народов РФ, к которым относится русский язык, являющийся государственным языком РФ, а также другой язык (другие языки), осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет», – отметил парламентарий.

Он уточнил, что, согласно указу, родным языком одновременно признаются и русский, и другие языки народов РФ.

Фарид Мухаметшин напомнил, что в Татарстане два государственных языка – русский и татарский Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин: «Мы свое слово еще скажем»

Подвел итог горячей беседе Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. По его словам, когда документ с новыми изменениями ФГОС поступит в Татарстан, он будет внимательно рассмотрен и проанализирован.

«Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного Совета. Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многонациональная Россия, многоязычная Россия – наше богатство. Сохранение культуры, языка, традиций и обычаев – это государственная политика», – полагает он.

Спикер напомнил, что в Татарстане два государственных языка – русский и татарский. Кроме того, в воскресных школах изучаются и языки других народов, проживающих на территории республики. Поэтому вопросы, касающиеся родных языков, особенно актуальны в нашем регионе.

«Думаю, что мы свое слово по этому вопросу скажем», – заявил Мухаметшин.