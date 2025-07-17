Султанов: Впервые на уровне указа сформулировано, что такое «родной язык»

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. Впервые не на законодательном уровне, а на уровне указа сформулировано, что такое «родной язык». Об этом рассказал на 11-м заседании Госсовета РТ депутат Евгений Султанов.

«В части 9 этого указа написано, что в качестве родного языка (родных языков) рассматривается один или несколько языков из числа языков народов РФ, к которым относится русский язык, являющийся государственным языком РФ, а также другой язык (другие языки), осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет», – отметил парламентарий.

Он уточнил, что согласно указу, родным языком одновременно признаются и русский, и другие языки народов РФ.