Нугаев: Языки – это богатство, в многонациональной России их надо сохранять

Депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев попросил направить обращение федеральным властям, касающееся сохранения родных языков. Об этом парламентарий завил на 11-м заседании Государственного Совета РТ.

«Я мыслю на русском, но считаю себя татарином. Кто заявил, Елена Ямпольская [советник Президента РФ], что если у тебя не родной язык [русский], а татарский, то Родина на тебя не рассчитывает? Это же нонсенс! И никто оценку этому не дал», – сказал Нугаев.

Депутат подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны свою Родину вместе защищали люди разных национальностей, не только русские.

«Сейчас ребята принимают участие в специальной военной операции. Татары заняли четвертое место во время Великой Отечественной войны как Герои Советского Союза. Были русские, украинцы, белорусы, а потом татары», – отметил он.

По словам Нугуманова, в советский период он проживал в Ульяновской области. Тогда в татарских селах этого региона до девятого класса обучение школьников проходило на татарском языке, заметил он.

«Даже в Якутии во время Великой Отечественной войны еще преподавали татарский язык там, где жили татары. Языки – это же богатство! В многонациональной России их надо сохранять», – заметил он.

Депутат напомнил, что ранее Ямпольская была депутатом Госдумы от Татарстана. «Она что не видела наши деревни? Она лично меня, как татарина, обидела», – заключил он.