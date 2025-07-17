Минобрнауки РТ попросило Минпросвещения РФ сохранить часы на языки в школах

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Министерство образования и науки РТ направило письмо в Минпросвещения России с просьбой о сохранении учебного плана для национальных школ республики. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на 11 заседании Государственного Совета РТ.

«Вы знаете, что первый и второй вариант (учебного плана) без языков – у нас в республике первого и второго варианта вообще никогда не было. Третий, четвертый, пятый вариант сокращается на один час. Не превышая общей максимальной нагрузки на детей, думаю, мы найдем общий язык, потому что сегодня работа ведется в этом направлении с департаментом, с министерством по сохранению этого часа. Два часа родной язык и литература в учебных планах начальной школы, а там много изменений», – сказал он.

Минпросвещения РФ подготовило приказ, связанный с изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Он вступает в силу с 1 сентября этого года, напомнил Хадиуллин.

По его словам, определенные изменения касаются прежде всего первых классов. «Сейчас мы изучаем данное направление», – подчеркнул он.

Министр образования и науки отметил, что изменения касаются больше всего содержательного плана. «Мы столько лет говорили о толерантности, терпимости. Мы живем все вместе – русские, чуваши, марийцы, евреи, татары. Это понятие вообще убрали, его нет», – заметил он.

Хадиуллин на заседании выступил с докладом о ходе реализации программ развития образования. После его доклада депутаты приняли постановление.

«В постановлении парламента говорится: рекомендовать министерству продолжить реализацию государственных программ развития образования РТ, сохранении, изучении и развитии государственных языков РТ и других языков республики. Как вы будете выполнять этот пункт, в связи с рядом решений по языкам по инициативе советника Президента РФ Елены Ямпольской?» – поинтересовался Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.