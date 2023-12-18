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Мухаметшин: Цель «Слова пацана» — не допустить повторения ошибок «казанского феномена»
Авторы нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» создали фильм, чтобы не допустить повторения ошибок, приведших к так называемому «казанскому феномену» — массовому возникновению молодежных группировок. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на 50-м заседании республиканского парламента VI созыва.
«„Пацаны. Кровь на асфальте“ — так, что ли, он назывался, этот фильм? Я лично свою позицию высказывал, остаюсь при ней. <…> Цель и задача разработки данного фильма организаторами и сценаристами этой картины все-таки заключались в том, чтобы не повторить ошибок „казанского феномена“, который был в те годы», — поделился политик своим пониманием замысла создателей сериала.
Фарид Мухаметшин также признал, что «каждый по-разному подходит, по-своему» и что выход фильма вызвал множество дискуссий. Тем не менее он счел задачу, которую поставили перед собой создатели сериала, актуальной. «Есть над чем работать с молодыми людьми нашей республики», — выразил уверенность Председатель Госсовета РТ.
Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В свою очередь прокурор Татарстана Альберт Суяргулов предложил обратить внимание не на сам сериал, а на то, как его преподносят. Позднее Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России.
В Государственной Думе попросили Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Вместе с тем критикующая многие явления современной культуры руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» «Слову пацана» за привлечение внимания к проблеме насилия в молодежной среде.
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