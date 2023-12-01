Прокурор РТ о «Слове пацана»: Отдельные силы пытаются использовать его в своих интересах

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» поинтересовались мнением прокурора о скандальном сериале о группировках 90-х годов.

«Скажу честно, пока у меня не было времени посмотреть этот сериал, я только из общих слов понимаю, о чем идет речь. Есть у меня книга Асгата Сафарова “Закат Казанского феномена”, я так понимаю, что-то там пересекается в этом сериале. Я считаю, что всему свое время. Вот был серил “Бригада,” на сегодняшний день у нас много сериалов, где так или иначе идет романтизация преступной деятельности. Сериал — это такой же вид искусства, и он имеет право на жизнь, поэтому надо разбираться не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят, а самое ключевое — как его отдельные силы пытаются использовать в своих интересах. Ведь в любом сериале можно найти хорошее и плохое», — отметил он.

Прокурор указал, что на искусство могут быть разные взгляды.

«Я ходил в “Эрмитаж” и видел картины Даная, я смотрел на них и думал: “Чего тут красивого?”. А потом, когда узнал, как эта картина писалась, что в нее вкладывал художник, я на нее посмотрел другими глазами. Поэтому думающие люди всегда найдут, какие правильные выводы сделать из этого сериала. Я считаю, что родителям надо общаться с детьми, рассказывать им, что было тогда. Ко всему надо подходить с головой и во всем находить то положительное и важное, что создатели того или иного объекта искусства закладывают. С уважением отношусь к мнению людей, которые говорят, что его надо запретить. Я его не смотрел, может быть, посмотрю и скорректирую свое мнение», — заключил глава ведомства.