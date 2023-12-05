Депутат Госдумы попросила СК и Роскомнадзор проверить «Слово пацана» и «Пищеблок»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».

В обращении указано, что в этих сериалах могут пропагандироваться и распространяться запрещенная информация, «способная причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

РИА Новости со ссылкой на обращение пишет, что Нина Останина в документе упомянула о драке иркутских подростков 2 декабря, один из которых погиб.

«В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Жоры Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории», – указано в документе.

В свою очередь в ГУ МВД Иркутской области заявили, что мотивы убийства подростка, произошедшего 2 декабря в Иркутске, не связаны с сериалом «Слово пацана». В региональной полиции утверждают, что «информация о взаимосвязи происшедшего с сериалом не подтверждается».

Депутат Госдумы просила проверить в том числе Министерство культуры России, которое выдало разрешение на прокат сериала.