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Минниханов о «Слове пацана»: Такие фильмы не соответствуют нашей политике
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова и заявил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России.
«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит», — выразил уверенность Раис РТ.
«Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики. Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия», — заметил он.
«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще — мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Я вот [Председателю Государственного Совета РТ] Фариду Хайрулловичу [Мухаметшину] тоже поручение дал. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — заключил Раис Татарстана.
Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить сериал «Слово пацана». В свою очередь прокурор Татарстана Альберт Суяргулов предложил обратить внимание не на сам сериал, а на то, как его преподносят.
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