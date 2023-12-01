Минниханов о «Слове пацана»: Такие фильмы не соответствуют нашей политике

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова и заявил, что подобные фильмы не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали: к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит», — выразил уверенность Раис РТ.

«Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики. Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия», — заметил он.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще — мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Я вот [Председателю Государственного Совета РТ] Фариду Хайрулловичу [Мухаметшину] тоже поручение дал. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — заключил Раис Татарстана.

Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить сериал «Слово пацана». В свою очередь прокурор Татарстана Альберт Суяргулов предложил обратить внимание не на сам сериал, а на то, как его преподносят.