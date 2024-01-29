Муллин представил нового начальника Управления культуры Нижнекамского района

Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамска

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин начал утреннее совещание с нового кадрового назначения. Он представил коллегам нового начальника Управления культуры НМР — Гульназ Арсланову. Ранее о назначении нового руководителя управления сообщал «Татар-информ».

Арсланова оончила библиотечно-информационный факультет Казанского государственного института культуры. В 2004 году начала работу библиотекарем в Нацбиблиотеке РТ. С 2010 года трудилась в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска и Межпоселенческой библиотечной системе Нижнекамского района РТ.

«Гульназ Рамзилевна прошла путь от простого библиотекаря до руководителя. Мы знаем ее как инициативного человека. Надеемся, что отрасль культуры, которая требует реновации, с помощью вас сможем реализовать все планы. Успехов!» — отметил Рамиль Муллин.

Предыдущий начальник Управления культуры Нижнекамска Инга Багавиева покинула свой пост 15 декабря прошлого года. Чиновница уволилась по собственному желанию спустя три месяца после назначения, не сумев выполнить наказ Муллина вернуть Нижнекамску титул культурной столицы Поволжья.

Ранее в структуре Нижнекамска сократили 5 из 10 замов руководителя исполкома, о чем сообщал «Татар-информ».