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Муллин поручил начальнику Управления культуры сделать Нижнекамск культурной столицей
Исполняющим обязанности начальника Управления культуры исполкома Нижнекамского муниципального района РТ назначена Инга Багавиева. О кадровом назначении на деловом понедельнике объявил глава района Рамиль Муллин.
«Человек опытный, неординарный, имеет свое видение. Культура должна трансформироваться с учетом новых тенденций. С другой стороны, мы должны сохранить классическую школу. У нас имеется музыкальное училище, которое всегда воспитывало профессионалов. Поэтому хочется пожелать успехов. Когда-то у Нижнекамска был титул культурной столицы Поволжья. Наша задача — вернуть культурную столицу, но не в виде лозунгов, а в виде хороших мероприятий», — прокомментировал градоначальник.
Инга Багавиева окончила Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Университет управления ТИСБИ.
В 2006 году возглавила организационно-кадровый отдел Совета Нижнекамского муниципального района РТ. Затем работала с 2014 года начальником Управления дошкольного образования исполкома Нижнекамского района РТ.
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