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Культура 26 января 2024 17:03

Экс-сотрудник Нацбиблиотеки РТ станет главой Управления культуры Нижнекамского района

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Экс-сотрудник Нацбиблиотеки РТ станет главой Управления культуры Нижнекамского района
Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамска

«Татар-информу» стало известно, кто возглавит Управление культуры в Нижнекамском районе. С 1 февраля этот пост займет Гульназ Арсланова.

Свою карьеру Арсланова начинала в 2004 году библиотекарем научно-методического отдела Национальной библиотеки РТ. С 2014 года она трудится директором Централизованной библиотечной системы Нижнекамска и Межпоселенческой библиотечной системы Нижнекамского района РТ.

В понедельник, 29 января, нового начальника коллективу представит глава района Рамиль Муллин.

Предыдущий начальник Управления культуры Нижнекамска Инга Багавиева покинула свой пост 15 декабря прошлого года. Уволилась чиновница по собственному желанию спустя три месяца после назначения, не сумев выполнить наказ Муллина вернуть Нижнекамску титул культурной столицы Поволжья.

Ранее в структуре Нижнекамске сократили 5 из 10 замов руководителя исполкома, о чем сообщал «Татар-информ».

#новое назначение
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