В Нижнекамске сократят 5 из 10 замов руководителя исполкома

Сегодня на совместной сессии городского и районного Советов представили обновленную структуру исполкома Нижнекамского района. С изменениями депутатов ознакомил руководитель исполкома района Роман Булатов.

Согласно новшествам, вместо 10 замруководителей исполкома района останется 5, а ряд отделов пройдут реструктуризацию. По словам спикера, все структурные подразделения и подведомственные учреждения разделены на 5 основных направлений, за каждым закреплен заместитель.

Блоком экономики, инвестиций и цифрового развития будет заведовать первый заместитель Ильназ Мухаметьянов. Кроме того, в ведении первого заместителя будет Информационный центр Нижнекамска, архив района и Управление сельского хозяйства и продовольствия.

В функции этого блока входит развитие промышленности, промпарков, поддержка МСП и КФХ, сопровождение инвестпроектов, цифровизация, энергосбережение и другие вопросы.

Начальником блока по строительству и архитектуре станет Рафаэль Игтисамов. В его структуру входят Управление градостроительной политики и архитектуры, в составе которого отдел градостроительства и архитектуры и отдел градостроительного контроля.

Игтисамов будет курировать градостроительную деятельность, разработку и реализацию градостроительных разделов целевых программ и программ социально-экономического развития. Также в его обязанности входит планировка и разработка концепций перспективного развития территорий, формирование архитектурного облика города и района, выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, уведомления о сносе объекта и многое другое.

Блок ЖКХ, инфраструктуры и экологии возложен на Максима Парамонова. В его ведении отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по связям с органами местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству, отдел экологии, а также учреждения, не входящие в состав исполкома: Центр диспетчеризации и организации пассажирских перевозок, МУП КПБ, отделы жилищной политики и ритуальных услуг и другие.

Под его руководством будут заниматься обеспечением газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, капитальным и текущим ремонтом многоквартирных домов, жилищной политикой, вопросами в области экологии и охраны окружающей среды, организацией муниципальных пассажирских перевозок, развитием общественного транспорта и другими вопросами.

Соцблок закреплен за Ильдаром Рамазановым.

Он будет курировать развитие и обеспечение деятельности образовательной сферы, содержание и эксплуатацию муниципальных объектов школьного и дошкольного образования и другое.

Артур Салахов возглавит блок взаимодействия с правоохранительными органами.

В его функции входят вопросы мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности дорожного движения, взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечения антитеррористической защищенности.

Организация работы Департамента по бюджету и финансам и Управления земельных и имущественных отношений останутся под контролем руководителя исполкома.

«Изменения позволят избежать дублирование функций между подразделениями и распределить все задачи, поставленные перед исполнительным комитетом, более рационально», — сказал Роман Булатов.

Кроме того, на сессии было предложено упразднить должность замруководителя исполкома Нижнекамска по вопросам содержания инфраструктуры.

«Уверен, что при совместной активной работе, работе в единой команде мы сможем добиться желаемого результата. Нижнекамск — это уникальная территория во многих отношениях — и с точки зрения природы, и экономического потенциала — главное же богатство нашей территории — это наши люди. Мы все помним слова Президента страны Владимира Путина: „В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни“. Это и должен быть основной приоритет в нашей совместной работе, уважаемые коллеги!» — отметил он.

Глава района Рамиль Муллин, комментируя изменения, отметил, что необходимость объединения исполкомов города и района возникла, чтобы не дублировать функции и распределять средства бюджета более эффективно.

«У нас получилось в два раза уменьшить количество руководителей. Мы пришли к пониманию той структуры, которая, по нашему мнению, будет более эффективной. Теперь в работе нужна будет двойная энергия», — призвал Муллин.

По его словам, объединение иполкомов не ущемляет вопросы города или района, а, наоборот, приведет к соблюдению баланса.

«При этом структура будет открытой и понятной, чтобы при обращении жители не путались, а точно знали направление деятельности каждого руководителя», — подчеркнул он.

Депутаты единогласно поддержали все решения и проекты.