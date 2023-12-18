Начальник управления культуры Нижнекамска Инга Багавиева покинула свой пост — последним рабочим днем в исполкоме для нее стала пятница, 15 декабря. Уволилась чиновница по собственному желанию. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

С момента вступления в должность Инги Багавиевой прошло менее трех месяцев. Нового руководителя представили на деловом понедельнике 25 сентября. Тогда глава района Рамиль Муллин наказал ей вернуть Нижнекамску титул культурной столицы Поволжья.

«Когда-то у Нижнекамска был титул культурной столицы Поволжья. Наша задача — вернуть культурную столицу, но не в виде лозунгов, а в виде хороших мероприятий», — прокомментировал мэр города.

Инга Багавиева в 2006 году возглавила организационно-кадровый отдел Совета Нижнекамского муниципального района РТ. Затем работала с 2014 года начальником Управления дошкольного образования исполкома Нижнекамского района РТ. В 2023 году стала заместителем начальника управления культуры исполкома Нижнекамского муниципального района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске назначен новый руководитель следственного отдела.