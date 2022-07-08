Муфтий РТ в проповеди на Арафате рассказал историю о татарском шейхе Зайнулле Расулеве

Наступил главный день хаджа: все паломники собрались на горе Арафат либо в ее окрестностях, чтобы обратиться ко Всевышнему с молитвой. Сегодня же муфтий РТ Камиль Самигуллин прочитал хаджиям проповедь, в ходе которой рассказал историю татарского шейха Зайнуллы Расулева.

«Зайнулла Расулев – большой татарский богослов, который жил в городе Троицке. Однажды он приехал в Казань по приглашению хозяина местной мыльной фабрики.

Сейчас люди могут кичиться, если они, к примеру, организуют какой-то концерт. “Я вот такого певца привез”, – говорят они. А раньше богатые люди Казани соревновались в благих делах. Например, строили мечеть, соревновались в том, кто сколько платит имаму. Также они приглашали ученых, чтобы провести вагаз.

Владелец казанской фабрики пригласил Зайнуллу Расулева, послал за ним карету (а это 900 километров от Казани), по пути доехал до него, сел вместе с ним и сопроводил в Казань. В дороге он начал задавать ученому вопросы.

“Вы открываете мечети, медресе, постоянно говорите о религии, но народ-то не меняется. Что бы вы ни делали, все равно есть самодовольство, гордыня и много других негативных качеств”, – сказал он.

Тогда Зайнулла Расулев улыбнулся и показал в окно. Они увидели, как в лужу, образовавшуюся после дождя, сел маленький мальчик и начал плескаться.

“Если я не ошибаюсь, ты делаешь мыло?”, – спросил ученый.

“Все так”, – ответил хозяин фабрики.

“Твой отец делал мыло, твой дед делал мыло. Уже три поколения вы делаете мыло. Но тогда почему этот мальчик до сих пор грязный?”, – снова спросил ученый.

“Как же ему не быть грязным, если он не пришел ко мне, не купил мыло и не помылся?”, – удивился богатый казанец.

“Это и есть ответ на твой вопрос. Мечети и медресе подобны чистому источнику. Пока человек не пришел к нему, не испил из него, не умылся в нем, он чистым не станет”, – сказал Зайнулла.

Можно построить миллион мечетей, но если человек не будет в них заходить, он не изменится. Медина приучила нас к тому, что можно ходить на каждый намаз, получать огромную награду за это и повторять это у себя дома», – завершил свой рассказ муфтий.

Всего от Татарстана в хадж отправились 810 человек. «Татар-информ» публикует Дневник паломника. С репортажами можно ознакомиться по ссылкам: часть первая, часть вторая, часть третья, часть четвертая.