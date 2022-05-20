Хадж-2022: полмиллиона за путевку, дефицит авиарейсов и новые ограничения

На днях Саудовская Аравия объявила условия для российских мусульман для хаджа Фото: © «Татар-информ»

Сначала пандемия, а затем и санкции в отношении России в очередной раз поставили под вопрос возможность для мусульман совершить паломничество к святыням ислама. На днях Саудовская Аравия объявила условия для российских мусульман для хаджа.

Отложенный спрос за два года

В 2020 году двери города Мекки, в котором проходит паломничество мусульман, оказались закрыты из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в мире. А в 2021 году в хадж не смогли отправиться российские мусульмане, так как Саудовская Аравия не признавала вакцину «Спутник V». С 1 января 2022 года россияне, привитые «Спутником V», все же получили возможность посетить святые для мусульман места в Мекке и Медине. Такое решение власти Саудовской Аравии приняли после визита в Джидду Президента РТ, председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова.

Власти Саудовской Аравии после визита Рустама Минниханова приняли решение о том, что россияне, привитые «Спутником V», смогут посетить Мекку и Медину Фото: president.tatarstan.ru

В этом году период хаджа начинается 7 июля. Но и в этот раз совершение хаджа для мусульман России стояло под вопросом из-за санкций. После долгого напряженного ожидания 9 апреля КСА наконец объявила о квотах для всего мира и России. Всего для мусульман РФ выделено 11 318 мест: 4650 мест на Республику Дагестан, 1320 мест для Чеченской Республики, для Татарстана – 810 мест, Координационному центру мусульман Северного Кавказа – 580, Республике Башкортостан – 300 мест и Крыму – 270 мест.

Это почти в два раза меньше по сравнению с предыдущими годами. Туроператоры, занимающиеся хаджем и умрой (малым паломничеством), сообщают о том, что списки по квоте уже заполнены, а заявки продолжают поступать.

«Учитывая тот факт, что с 2020 года не было хаджа, то за два года накопился отложенный спрос. И сейчас, с учетом сокращения этой квоты спрос гораздо выше, чем есть мест.

Очень много людей планировали совершить хадж, но просто даже не успели подать заявки на место. На данный момент основная квота уже заполнена, но мы принимаем заявки на резервное количество мест, на случай, если кто-то из списка основной квоты не сможет поехать. Нужно еще учитывать, что с 2020-го и 2021 года были заявки. В резерве сейчас около тысячи человек», – сообщил «Татар-информу» генеральный директор компании «Марва Тур», работающей при Духовном управлении Республики Дагестан.

«Людей приходит много, спрашивают, но подавать заявки пока не спешат, ждут, когда будут точно известны стоимость и условия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но пока в Дагестане и Москве места в списке по квоте стремительно занимаются, в Татарстане ситуация более размеренная. С традиционной размеренностью татарстанцы изучают обстановку и не спешат занимать места, пока не будет объявлена точная стоимость поездки. Об этом «Татар-информу» рассказали в «ДУМ РТ Хадж».

«Людей приходит много, спрашивают, но подавать заявки пока не спешат, ждут, когда будут точно известны стоимость и условия», – сообщил заместитель гендиректора «ДУМ РТ Хадж» Ильдус хазрат Сабитов.

Сколько стоит?

Цены на турпакеты устанавливает Саудовская Аравия. Но пока она не объявила официальный «прайс», и российским турагентствам и духовным управлениям остается лишь вести предварительную запись. О примерном ценнике рассказал генеральный директор генеральный директор «Умма Тур» Шамиль Мукарамов.

Саудовская Аравия еще не объявила стоимость услуг, которые предоставляет для паломников (палаточный городок в долине Мина и поход на гору Арафат) Фото: © «Татар-информ»

«В этом году сам хадж подорожал минимум на 20-30%. Окончательных цен на хадж все еще ни у одной компании нет, так как Саудовская Аравия еще не объявила стоимость услуг, которые предоставляет для паломников (палаточный городок в долине Мина и поход на гору Арафат). Также с авиабилетами еще не определились, потому что не так много вариантов. В этом году авиакомпании не могут поставить чартерные рейсы из-за ситуации вокруг Украины. Остаются зарубежные компании (эмиратские, Бахрейн, турецкие), но по ним тоже все очень медленно идет. Поэтому мы все еще в подвешенном состоянии, а времени практически не осталось», – сказал Мукарамов.

Он также отметил, что цены на перелеты выросли не только в КСА, но и в другие направления. По его словам, цены на хадж и раньше были завышены, а в этот раз еще дороже.

«В 2019 году минимальная программа стоила около 3 тысяч долларов. В этом году мы пока эконом-программу не объявляли, только “комфорт” и “премиум”. Но предварительно эконом-программа в этом году будет стоить от 4,5 тысяч долларов», – заявил спикер.

В Татарстане «ДУМ Хадж» в свою очередь тоже назвали примерную сумму: «эконом» – 350 тыс. рублей, «стандарт» – 480 тыс. рублей. «Но такие суммы пока пугают людей, многие желающие не решаются покупать путевку», – заметил Ильдус хазрат Сабиров.

Паломникам не удастся напрямую долететь до пункта назначения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А что с самолетами?

Паломникам не удастся напрямую долететь до пункта назначения. Все спикеры сообщают о том, что ведутся переговоры с авиалиниями, но ответов приходится ждать очень долго, ситуация нестабильна. Чтобы хоть как-то доставить верующих в Саудовскую Аравию, некоторые турфирмы прибегли к комбинированным рейсам. К ним относится компания «Марва Тур» и татарстанский «ДУМ РТ Хадж».

«Комбинированные рейсы мы используем из-за санкционных условий, которые минимизируют возможность прямых и чартерных рейсов из России, которые были раньше. Сейчас пока окончательной сформированной логистики нет, ждем информации от некоторых компаний. Но прорабатываем и комбинированные рейсы, то есть это вывоз паломников до Дубая, оттуда до Саудовской Аравии на наземном транспорте», – пояснил Булат Курбанов.

Одно из обязательных условий – 10-летний биометрический паспорт Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие условия для паломников в этом году?

Хадж доступен для людей до 65 лет (родившиеся после 1 июля 1957 года)

после 1 июля 1957 года) Полная вакцинация. «Спутник V» КСА признает, «Спутник Лайт» – нет.

«Спутник V» КСА признает, «Спутник Лайт» – нет. Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (Covid-19), взятый в течение 72 часов до прибытия в КСА

10-летний биометрический паспорт

По словам Шамиля Мукарамова, эти ограничения больше всего отразились на Татарстане.

«Наши офисы расположены в четырех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Махачкала). По моему личному опыту, в наш офис в Татарстане обращаются больше пожилые люди, часть из которых старше 65 лет.

К сожалению, в этом году в хадж не смогут поехать люди старше 65 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие желающие годами копят и годам к семидесяти собирают нужную сумму. К сожалению, в этом году им не удастся совершить паломничество. Хотя на умру в течение всего года ограничений ни по возрасту, ни по вакцинации нет», – отмечает наш собеседник.

Наргиза Амруллаева