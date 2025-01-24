«Может спасти жизнь бойцу»: школьники Нижнекамска плетут браслеты выживания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Учеников 7-го «А» класса нижнекамской школы №9 обучили плести браслеты выживания. Мастер-класс прошел в пункте сбора помощи на Химиков, 72б. Дети посмотрели, как изготавливают снаряжение опытные волонтеры, и попробовали сделать это самостоятельно.

Суть процесса плетения в том, чтобы 5 метров прочной веревки уместить в небольшой браслет. Его удобно носить на запястье, он не мешает и при этом в экстремальной ситуации может спасти жизнь бойцу.

«С этим шнуром он выдерживает нагрузку 250 килограммов. Они могут вытягивать даже раненых с поля боя, куда не могут подойти сами. Также используют в хозяйственных своих целях и для связывания рук пленных», — рассказала волонтер группы «Добрые сердца» Светлана Гришунина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-классы для учеников школ волонтеры проводят регулярно. На этот раз за новыми навыками сюда пришли семиклассники.

«Решили посетить, и научиться, и в дальнейшем продолжить плетение браслетов даже во внеурочное время. Пункт находится рядом со школой, я думаю, мы будем приходить сюда, в этот пункт», — поделилась планами классный руководитель 7-го «А» класса Екатерина Ибаева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Легко на самом деле научиться, сначала сложно, но спустя несколько занятий любой сможет сделать», — рассказала о своем опыте школьница Екатерина Дуболазова.

Тимур Туктаров и вовсе так проникся этим процессом, что решил свободное время посвящать помощи бойцам и вовлечь в плетение своих друзей. «В свободное время я буду этим заниматься и плести браслеты для военнослужащих», — пообещал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-классы в пункте сбора помощи на Химиков 72б проходят регулярно. Учеников школ учат собирать сухой душ, плести маскировочные сети и другое снаряжение. Затем всё это отправляется на передовую.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой