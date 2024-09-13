Мотоциклы на передовую: отец кавалера ордена Мужества отправляет технику бойцам СВО

Ильнур Фаляхутдинов из Мамадышского района поддерживает земляков – бойцов СВО. Его сын Руслан в прошлом году героически погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Указом Президента РФ Владимира Путина татарстанец награжден орденом Мужества посмертно. Его историю «Татар-информ» публиковал ранее.

Эту потерю отец пережил тяжело. Несмотря на это, он по мере возможностей продолжает оказывать помощь солдатам на передовой. Поддерживает тесную связь с бойцами инженерно-саперной роты, в которой служил сын.

Пять раз Ильнур Фаляхутдинов сопровождал гуманитарную помощь на передовую. Сейчас готовится к очередному рейсу.

Его племянник со стороны матери с позывным Абдул и племянник со стороны отца Чечен и сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО. Ильнур не забывает и о местных жителях Донбасса, пострадавших из-за боевых действий. Он послал им пять ящиков с детской одеждой.

Недавно на свои средства мужчина приобрел мотоциклы «Иж-Юпитер-5» и «Иж-Планета-3», мотоциклы этих моделей в свое время являлись основными транспортными средствами в деревнях. Правда, они долгое время без дела простояли в гаражах и дворах. «Юпитер-5» Ильнур привез из поселка Лубяны Кукморского района. Многие мамадышцы, наверное, видели этот мотоцикл с надписью «Рысь» в День города. Транспортное средство полностью готово и ждет отправки на передовую. Мотоцикл «Планета-3» он купил у жителя села Куюк-Ерыкса.

«Это был мой мотоцикл. Несколько лет назад я продал его односельчанину. Сейчас понадобился, выкупил обратно», — говорит Ильнур.

Второй «Юпитер-5» он раздобыл в Елабужском районе, в ремонт и восстановление вложил свои деньги. Как выяснилось, ремонтом занимается житель села Шурняк Елабужского района Алексей Каишев, причем бесплатно.

Ильнур Фаляхутдинов заявил, что первый мотоцикл он передаст другу сына, парню из соседнего района, бойцу с позывным Рыба.

На этом он не собирается останавливаться – на очереди мотоцикл «Урал». После ремонта его тоже отправят на передовую.

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