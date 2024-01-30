«Был ранен, но продолжил расчищать путь от мин для пехоты»: история сапера на СВО

Фото: из личного архива семьи Фаляхутдиновых

«Никогда не врал и не признавал вранье»

Руслан Фаляхутдинов родился 8 ноября 1999 года в Мамадышском районе в селе Куюк-Ерыкса. Учился в местной школе с 2006 по 2015 год.

Еще в начальных классах он был очень подвижным, спортивным. После девятого класса поступил в Мамадышский политехнический колледж, увлекался сразу несколькими видами спорта: волейболом, баскетболом, борьбой на поясах и национальной борьбой.

В командных видах спорта были достижения, но основные и многочисленные победы он завоевывал на борцовских коврах. Среди сверстников в районе он всегда был в тройке победителей. Выиграл десятки турниров, не раз поднимался на первую ступень пьедестала.

Основные и многочисленные победы он завоевывал на борцовских коврах Фото: из личного архива семьи Фаляхутдиновых

«Руслан успешно выступал на сельском и районном Сабантуях, празднике Питрау. Достойно представлял район в составе команды на республиканских состязаниях. И после армии продолжал заниматься любимым видом спорта», — вспоминает учитель физкультуры Куюк-Ерыксинской средней школы Фидаиль Шайхутдинов.

Классный руководитель Гульнара Шайхутдинова в свою очередь поделилась, что в учебе Руслан был середнячком. Отличался своей шустростью, озорством, но никогда не врал и не признавал вранье.

«В классе мог организовать одноклассников. Имел твердый характер и сильную волю. Активно участвовал в школьной жизни. Пользовался авторитетом среди одноклассников, был к ним внимателен. Всегда доводил все дела до конца. В один из приездов в отпуск встретился с учащимися школы. Дети не быстро его отпустили. Для них он стал символом мужества, героизма и патриотизма», — рассказала «Мамадыш-информу» его учительница.

«Не переживайте, все хорошо»

С объявлением в стране частичной мобилизации Руслану пришла повестка из районного военного комиссариата. Отец трижды обращался, чтобы сына оставили здесь, он был готов сам идти на военную службу. Однако Руслан с ним не согласился: «Папа, ты уже участвовал в военных действиях в Нагорном Карабахе, у тебя возраст. Я сам отправлюсь в зону СВО».

Действительно, Ильнур Фаляхутдинов участвовал в военном конфликте в Нагорном Карабахе, получил ранение.

«Созванивались с сыном, когда он был в зоне СВО, он ни разу не жаловался. „Папа, будь спокоен, все хорошо, хвала Всевышнему. Мы вернемся с победой“», — успокаивал он меня.

В прошлом году в феврале Ильнур Фаляхутдинов сам сопровождал гуманитарный груз и смог увидеться с Русланом.

«Таких встреч в зоне СВО у нас было три. За более чем год службы он получил три контузии, но ни разу нам об этом не сообщил. Дважды он приезжал в отпуск», — рассказал Ильнур.

«Был озорным, но справедливым»

Руслан запомнился своим сослуживцам как смелый, честный, справедливый солдат, который не боится никаких трудностей. Последний кусок хлеба он был готов делить с тем, кто рядом. Он был надежным товарищем, которому доверял и командир роты. Помнят случай, когда присланные отцом ботинки он отдал сослуживцу из Елабуги, потому что у него никого не было, он вырос сиротой.

«Перед тем как выехать с гуманитарным грузом, мы всегда сообщали об этом Руслану. Он договаривался с командиром и встречал нас с ребятами в тылу. После получения груза честно раздавал всем. Свою личную посылку тоже делил между ребятами. За высокие человеческие качества его ценили сослуживцы, офицеры», — рассказывает руководитель общественной организации ветеранов ВДВ «Гвардия» Фаниль Гиззатуллин.

Ильнур Фаляхутдинов вспоминает, что, будучи третьеклассником, сын принес домой пять щенят.

«Мы его тогда спросили, зачем сразу столько, на что он ответил: „Они такие все красивые, одинокие, мне их стало жалко”. Руслан очень любил животных – и щенят, и котят. В детстве с дедушкой любил ездить на лошади. С передовой отправлял видео с щенком», — поделился отец.

«Умел поднимать настроение, дух наших солдат»

8 ноября прошлого года штурмовой отряд, в составе которого был и 24-летний уроженец Мамадышского района, пошел в наступление. Руслан, будучи сапером, впереди от пехоты на 500 метров расчищал путь сослуживцам. Именно в этот момент он был ранен осколками снаряда противника, но все равно продолжал идти. В результате взрыва второго снаряда татарстанец погиб.

После того как Руслан перестал выходить на связь, родные стали искать его, в том числе мониторить сведения, публикуемые в специальной группе «Без вести пропавшие на СВО» в сети «ВКонтакте». Там была опубликована информация: «10 ноября раненого солдата вынесли с поля боя. На руке браслет с именем Руслан», — поделился воспоминаниями отец бойца.

13 ноября отец отправился в дорогу, чтобы привезти тело сына для захоронения Фото: из личного архива семьи Фаляхутдиновых

13 ноября отец отправился в дорогу, чтобы привезти тело сына для захоронения. В связи с погодными условиями перевозку пришлось отложить. Руслана похоронили в родной деревне 4 декабря.

«Позвонил сослуживец Руслана, елабужский парень с позывным Рыба: «Ильнур абый, оказавшись в тылу, мы почувствовали, как нам не хватает Руслана. Пустота в душе, тоска сильная. Ваш сын умел поднимать настроение, дух наших солдат. Сложно привыкнуть, что его нет с нами. Его отсутствие среди нас ощущается сильно, отмечают это и командиры, ставят его в пример», — добавил Ильнур Фаляхутдинов.

Весть о гибели молодого односельчанина жители села восприняли как личную трагедию Фото: mamadysh.tatarstan.ru

«Тяжело терять молодых ребят»

Весть о гибели молодого односельчанина жители села восприняли как личную трагедию. В группе «Родная деревня» писали слова соболезнования, делились сообщениями.

«Дорогие односельчане, для всех нас большая трагедия, мы потеряли друга детства, близкого человека, односельчанина. Руслан Ильнурович храбро защищал будущее и спокойствие страны. Каждый из наших земляков, который находится на военной службе, нам дорог. Тяжело терять молодых ребят. Пусть Всевышний откроет ему врата рая. А близким, родителям, братишке пожелаем терпения и смирения. Соболезнуем его родным. Наш долг – помнить героя и молиться за его душу», — написали односельчане.

В селе Куюк-Ерыкса состоялось открытие мемориальной доски в память о Руслане Фаляхутдинове Фото: mamadysh.tatarstan.ru

А 12 января 2024 года в селе Куюк-Ерыкса состоялось открытие мемориальной доски в память о Руслане Фаляхутдинове. Позже состоялся районный турнир по корэш, посвященный памяти участника СВО. Для всех он стал примером мужества и стойкости, до последней секунды своей жизни оставаясь верным мужскому слову и клятве. За проявленный героизм он награжден орденами Мужества и Маргелова, медалью «За разминирование».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.