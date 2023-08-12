Мост мечты, новые кредиты от Хуснуллина и проводы «Зари»: обзор событий недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Преодоление Волги: стыковка ключевой конструкции трассы М12

Событие недели не только республиканского, но и федерального масштаба – состоялась торжественная церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе автодороги М12. Мост протяженностью 3,4 км (самый длинный на М12) стоит на 28 опорах: три из них находятся на суше, остальные – в акватории реки.

Участвовавший в церемонии Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов не скрывал эмоций: «Мечты сбываются! Мы в республике мечтали о мосте через Волгу, и сегодня мы стыкуем этот мост». Он также подчеркнул, что дорога М12 – самый масштабный проект в дорожном строительстве региона за последние десятилетия.

Дорожные строители работали с полной отдачей, благодаря чему замыкание строений моста состоялось на месяц раньше запланированного срока. Руководитель проекта строительства восьмого этапа трассы М12 компании «Автодор» Рашит Хазипов обнадежил: «Асфальтобетонное покрытие планируем уложить к концу октября этого года».

Новый мостовой переход через Волгу – это не только ключевой элемент федеральной скоростной трассы М12, он крайне важен и для транспортной системы республики. Мост даст толчок развитию инфраструктуры всего правого берега Волги в ареале Казани, а также значительно снизит нагрузку на существующий мост в районе Набережных Морквашей, которая уже близка к критической. Все это даст облегчение сотням тысяч татарстанцев, совершающим поездки через Волгу. Уже даже сейчас в объявлениях по продаже недвижимости отдельно подчеркивается, что дома и участки около нового моста и подъездных путей к нему будут только дорожать. Мост даст еще больший импульс развитию Иннополиса и в целом будет способствовать дальнейшему освоению «правобережного» Татарстана.

Строительство участка трассы М12 Москва – Казань почти завершено, заявил 8 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое провел Президент России Владимир Путин. Уже 5 сентября планируется запустить в эксплуатацию участок дороги от Москвы до Арзамаса, а к 20 декабря будет открыт уже весь маршрут Москва – Казань. Его можно будет преодолеть примерно за 6 часов, что в два раза быстрее поездки по перегруженной федеральной трассе М7.

Напомним, автомобильная дорога М12 «Восток» – часть транснационального транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Дорога строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». После Казани автомагистраль М12 планируется продлить до Екатеринбурга (2024 год) и далее до Тюмени.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подарок от Хуснуллина: Татарстан получил 9 млрд рублей на инфраструктурные проекты

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – куратор строительного блока в Правительстве – всю уходящую неделю баловал нашу республику приятными новостями. Еще одним «подарком» стало одобрение заявки Татарстана на специальные казначейские кредиты (СКК) для реализации инфраструктурных проектов. Республика получит 9 млрд рублей.

Казначейские кредиты выдаются с 2021 года в рамках так называемого «Инфраструктурного меню». Субъекты заявляют в конкурсном порядке проекты, выбирают позицию и получают финансирование.

Следует отметить, что Татарстан стабильно заявляется на конкурс и выигрывает в нем весьма серьезные деньги для своей инфраструктуры. В 2021 году республике одобрили инфраструктурные кредиты на 10,4 млрд рублей, которые были направлены главным образом на строительство Вознесенского тракта и дороги по улице Осиновская, а также на реконструкцию Горьковского шоссе. В 2022 году Правительственная комиссия одобрила заявку Татарстана на получение займа на 12,3 млрд рублей из Фонда ЖКХ для строительства канализационных систем и систем водоснабжения. А уже в этом году республика получит из Фонда развития территорий 4,3 млрд рублей на безвозмездной основе на ремонт сетей теплоснабжения. Плюс 9 млрд рублей СКК на модернизацию ЖКХ.

Чем хороши такие инфраструктурные займы? Льготными условиями! Ставка по ним в пределах 3,5%, сроки погашения – до 25 лет. Понятно, что за такой долгий срок инфляция существенно сократит реальную стоимость ссуды, а строительство и ремонт инфраструктуры на эти деньги придадут экономике республики дополнительный импульс роста, который окупит все затраты.

И еще: стабильность крутых сумм, получаемых Татарстаном на инфраструктурных конкурсах, говорит о высоком качестве заявок. Что, в свою очередь, свидетельствует о профессионализме команды исполнительной власти Татарстана, безупречно составляющей конкурсную документацию и аргументированно обосновывающей тот или иной проект. Вроде бы невидимая бюрократическая работа, но какой гигантский эффект она приносит!

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоги полугодия для промышленности Татарстана: рост с опорой на три кита

Обнародованные на этой неделе итоги работы промышленности РТ в первом полугодии 2023 года оказались весьма позитивными – промпроизводство в регионе росло быстрее, чем в среднем по стране, за счет добычи, обработки и энергетики.

Объем промпроизводства в Татарстане в первом полугодии вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это выше, чем в целом по стране, где «средняя температура» оказалась на уровне 2,6%. Что обусловило такой отрыв? В первую очередь положительные итоги в таких весомых отраслях промышленности Татарстана, как обрабатывающая промышленность (рост на 3,7%) и энергетика (на 4,6%). Добыча полезных ископаемых показала рост на 2,1%.

Важнейшая для любой развитой промышленной экономики обрабатывающая промышленность показала рост выше нуля в 13 отраслях обработки из 21. Главная по объемам отгрузки отрасль в обрабатывающей промышленности Татарстана – производство кокса и нефтепродуктов показала – выросла на 3,6%.

Жаль, что другая базовая отрасль нашей обрабатывающей промышленности – нефтехимия – допустила падение на 9%, связанное с переориентацией экспортных поставок и снижением внутреннего спроса (прежде много закупали компании с иностранным участием, которые в этом году ушли с российского рынка). Здесь пока еще продолжается перестройка логистики поставок и поиск новых партнеров, что само по себе не быстрый процесс.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 28,8%, при этом грузовых автомобилей — на 6,1%, до 29,8 тыс. машин.

О чем говорят все эти цифры? О том, что промышленность республики успешно адаптировалась к новым реалиям после начала СВО и перешла к росту. И эта адаптация прошла даже лучше, чем в среднем по России. Полным ходом идет перенастройка логистических цепочек как в поставках, так и в закупках, ищутся новые партнеры. Если честно, то уход многих иностранных компаний с нашего рынка в 2023 году оказался просто инъекцией стероидов для отечественной промышленности – освободились огромные рыночные ниши, которые необходимо заместить.

В связи с этим многие промышленные предприятия в Татарстане работают сейчас с полной загрузкой и ощущают острый кадровый голод. Сказываются и сильно выросшие объемы гособоронзаказа, а уж в оборонке наша республика традиционно сильна. Строительный бум, особенно в инфраструктурном строительстве (например, та же трасса М12), вызвал резкий спрос на продукцию смежных отраслей промышленности. Ожидается, что промышленность республики сохранит набранный темп и закончит 2023 год в положительной зоне с ростом не ниже 3%.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Клятва новых пионеров: Татарстан станет первым регионом, где проведут посвящение в «Движение первых»

На этой неделе глава Татарстанского отделения всероссийской организации «Движение первых», бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов анонсировал ряд новых инициатив, связанных как с самим движением, так и с нашей республикой.

В Татарстане проведут первую в России церемонию принятия в «Движение первых». Это знаковое для всей России событие произойдет во время форума «Первые» в Билярске, который стартовал 8 августа. Все как положено – с произнесением торжественной клятвы. Глубоко симптоматично, что именно Татарстан избрали регионом, где появятся «пионеры», – так федеральный центр выражает самую высокую оценку качеству организации работы в части молодежной политики в республике.

Вообще на новую федеральную молодежную организацию возлагают огромные надежды в части патриотического воспитания и замещения славных традиций советской пионерии. При этом «Движение первых» принципиально отличается от пионерии, потому что здесь организацию формирует сама молодежь, а не государство, как было во времена СССР. Задача – сделать новую организацию модной, востребованной, такой, куда дети сами захотят вступать.

Оседлав тему «модности» движения, Сулейманов заявил, что в этом году в Татарстане может пройти рок-фестиваль «Движения первых». Разумеется, речь идет о федеральном масштабе мероприятия. Интересно, каким будет список выступающих рокеров и какие композиции они будут исполнять? И будет ли федеральный рэп-фестиваль в Татарстане? А что, рэп у этого сегмента молодежи гораздо популярнее, чем рок! В любом случае такие заманчивые фишки, безусловно, будут играть на популярность нового движения, и здесь усилия со стороны нашей республики вполне оправданны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грустный праздник: прощальный матч Даниса Зарипова собрал звезд спортивного и политического бомонда

В «Татнефть-Арене» 9 августа состоялся прощальный матч Даниса Зарипова, в котором приняли участие звезды мирового и отечественного хоккея: Овечкин, Дацюк, Морозов, Кузнецов, Ковальчук, Зиновьев, Мозякин, Степанов и другие известные хоккеисты. Разумеется, был аншлаг: 8 тысяч зрителей на «Татнефть-Арене» тепло провожали легенду «Ак Барса». Стоимость билетов на матч у перекупов достигала 50-60 тысяч рублей. Люди были готовы заплатить баснословные деньги, лишь бы увидеть звезд хоккея вживую.

Неожиданно, что наряду с хоккеистами в прощальном матче участвовали и представители политического бомонда республики. И, что характерно, не выпадали из игры на фоне профессионалов. Сказываются регулярные занятия на льду, ведь увлечение татарстанской политической элиты хоккеем идет от первого лица республики – Рустам Минниханов очень прилично играет в эту игру. Глядя на него, подтягиваются и остальные. Спорт очень популярен во властных кругах РТ. Спортивная одержимость среди чиновников Татарстана, пожалуй, самая сильная в России – ни в одном другом регионе нет ничего подобного!

А вообще прощальный матч «Зари» (на секундочку, самого титулованного игрока российского хоккея) получился на славу, хотя и с небольшим оттенком грусти. Жаль, годы берут свое и такой яркий игрок с большой армией фанатов уходит «на пенсию». Но, с другой стороны, глядя на таких звезд, тянутся к игре мальчишки, растут молодые хоккеисты, и, возможно, скоро мы увидим в деле нового Зарипова.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»