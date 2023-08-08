Тимур Сулейманов озвучил вступительную клятву «Движения первых»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов рассказал «Татар-информу», какую клятву будут произносить дети для вступления в организацию.

«Я, имя фамилия, разделяя ценности и миссию "Движения первых", обещаю быть примером для младших и опорой для старших. Обещаю расти и развиваться в стремлении к знаниям и уважении к окружающим. Обещаю бережно хранить память поколений, трудиться, смело мечтать и созидать во благо любимой Родины и всего общества. Обещаю», – звучит клятва.

Сулейманов согласился, что в таком звучании прослеживается некоторая параллель с пионерией, однако не видит в этом ничего плохого, так как и в советской организации было сгенерировано огромное количество полезного опыта. При этом «Движение первых» принципиально отличается от пионерии, потому что здесь организацию формирует сама молодежь, а не государство, как было во времена СССР.

«Пионерия была уникальной социальной технологией. Наша задача сделать "Движение первых" массовой модной организацией, куда дети сами хотят вступить. Но это не только про активности, но и про ценности и ответственность», – подчеркнул собеседник.