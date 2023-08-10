Шутки Овечкина, победа «белых» и ностальгия: как прошел прощальный матч Даниса Зарипова

25-й номер выведен из обращения игроков «Ак Барса» – он навсегда закреплен за легендарным нападающим Данисом Зариповым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарипов – навсегда легенда №25 «Ак Барса»

Впервые за 67-летнюю историю клуба «Ак Барс» решил вывести определенный номер из обращения среди игроков. Отныне число 25 будет всегда ассоциироваться с легендарным нападающим «барсов» Данисом Зариповым.

Рекордсмен по проведенным матчам в чемпионате России, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, игрок, проведший 18 сезонов за одну команду, – пожалуй, трудно представить кандидата идеальнее для подобной трогательной акции.

Процесс вывода номера из обращения представлял собой красочную торжественную церемонию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пресс-конференции, посвященной прощальному матчу, экс-капитан «Ак Барса» искренне поблагодарил руководство клуба за столь широкий жест и не скрывал радости, отвечая на вопрос про закрепленный 25-й номер.

«Первый в истории вывод номера из обращения в истории «Ак Барса»? Я так понимаю, что клуб готовил сюрприз. И, конечно, я очень благодарен руководству клуба и республики за то, что они так высоко оценили мой труд и мой вклад», – сказал Зарипов.

Сам процесс вывода номера из обращения представлял собой красочную торжественную церемонию. Под своды «Татнефть-Арены» был поднят макет игрового джерси Зарипова. Это сопровождалось эмоциональным музыкальным видео, в котором были показаны кадры с главных победных матчей форварда.

На игре специально воссоздали знаменитую тройку «Ак Барса» начала нулевых: Зарипов – Зиновьев – Морозов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воссоединилась великая тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов

Прощальный матч Зарипова был богат на имена выдающихся хоккеистов России. Овечкин, Дацюк, Кузнецов, Ковальчук, Морозов, Зиновьев, Мозякин, Степанов – лишь малая часть тех фамилий, которые объявила перед стартовым вбрасыванием несравненная Людмила Юрьевна Шастина – долгое время главный голос «Татнефть-Арены».

Матч имени Зарипова представлял собой встречу, состоящую из двух периодов по 20 минут. Команды были поделены номинально на «белых» и «зеленых». Данис Зарипов сыграл и за тех, и за других по одному периоду.

Даже спустя многие годы «химия» между нападающими никуда не ушла – они по-прежнему прекрасно чувствуют друг друга на льду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начинал виновник торжества свой прощальный матч за «зеленых», играя в первом звене. Ностальгию вызвала у зрителей игра специально воссозданной знаменитой тройки «Ак Барса» начала нулевых: Зарипов – Зиновьев – Морозов. Около 8 тысяч зрителей на «Татнефть-Арене» стали вновь свидетелями одного из самых успешных хоккейных сочетаний в истории «Ак Барса». Даже спустя многие годы было видно, что «химия» между нападающими никуда не ушла и они по-прежнему прекрасно чувствуют друг друга на льду.

Приезд звезд НХЛ произвел фурор среди казанской публики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ради автографов Овечкина и Кузнецова зрители готовы были еще час ждать на заднем входе «Татнефть-Арены» по окончании матча

Приезд звезд НХЛ, конечно, произвел фурор среди казанской публики. Стоимость билетов у перекупов на прощальный матч Зарипова достигала 50-60 тысяч рублей. Люди были готовы заплатить баснословные деньги, лишь бы увидеть Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Павла Дацюка, Илью Ковальчука и других звезд российского и мирового хоккея вживую.

По окончании матча, который, кстати, ознаменовался победой «белых» (12:9), зрители не спешили уходить с территории «Татнефть-Арены». Напротив, многие ринулись к заднему входу стадиона, откуда обычно хоккеисты разъезжаются по домам. Возле КПП стояло множество людей. На вопрос, кого они здесь ждут, многие болельщики в едином порыве отвечали: «Овечкина и Кузнецова!»

Матч закончился победой «белых» – 12:9 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другого заявления было бы, наверное, странно ожидать, учитывая, какой величины являются нападающие «Вашингтона» для большинства фанатов российского хоккея.

Помимо Овечкина и Кузнецова люди, ожидающие отъезда игроков со стадиона, хотели сфотографироваться с Павлом Дацюком, Ильей Ковальчуком, Александром Радуловым.

Ильсур Метшин: «Для меня большая честь от имени жителей и болельщиков Казани вручить тебе почетное право быть в зале славы, в Книге почета Казани» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прощальной игре Зарипова принял участие Ильсур Метшин

На прощальный матч пришли мэр Казани Ильсур Метшин, президент «Ак Барса» Наиль Маганов и министр спорта РТ Владимир Леонов. Каждый из них выступил с приветственным словом и поблагодарил легенду №25 за его славную карьеру в «Ак Барсе».

«Нет стадиона ни в Казани, ни в Татарстане, ни в России, который бы смог вместить всех желающих, кто хотел бы прийти и сказать слова благодарности Данису. В НХЛ есть Зал славы. У нас есть свой зал славы – Книга почета Казани. Мы вносим туда тех людей, которые прославили Казань и внесли свою страницу в его большую историю. Для меня большая честь от имени жителей и болельщиков Казани вручить тебе почетное право быть в зале славы, в Книге почета Казани. Спасибо, Данис!» – сказал Метшин.

Мэр Казани забил гол и получил порцию шуток от легенды «Вашингтона» Александра Овечкина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильсур Метшин, к слову, выступал в первом звене с Овечкиным и сыновьями Зарипова. Мэр города забил гол и получил порцию шуток от легенды «Вашингтона».

«Я пытаюсь отдать пас – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает. Как мне игра Метшина? Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать», – с юмором прокомментировал игру с мэром Казани Овечкин.

Прощальный матч Даниса Зарипова – самое громкое спортивное событие первой декады августа в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов, обращаясь к Зарипову, упомянул, что невозможно оценить то влияние, которое оказал нападающий на развитие хоккея в республике и стране.

«Данис Зарипов – настоящая легенда отечественного хоккея. Ты стал примером для многих поколений игроков, а для нашей республики – еще и символом, настоящим Капитаном Татарстан. Мы уверены, что и после такой уникальной карьеры на льду ты сделаешь еще много хорошего для Татарстана и России. Спасибо тебе, Данис! Мы приняли решение вывести 25-й номер из обращения во всех командах системы клуба и закрепить его за тобой», – заявил Маганов.

Владимир Леонов: «Только вперёд, Данис, только алга!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр спорта РТ Владимир Леонов поблагодарил Зарипова за те счастливые моменты, которые нападающий дарил в течение своей долгой карьеры за «Ак Барс».

«Сегодня прощальный матч нашей звезды, легенды, Даниса Зарипова. От имени многотысячной армии хоккеистов Татарстана хочу сказать тебе, Данис: мы тебя любим, ценим, дорожим тобой. Безумное количество моментов счастья, которые ты нам всем подарил под сводами этих арен, на других аренах нашей страны, на международных аренах. Говорим: «Данис Зарипов», а подразумеваем «Ак Барс». Считаю, такой спортсмен именно подобным образом, ярко, должен заканчивать свою карьеру. Но сегодня всё только начинается. Только вперёд, Данис, только алга!» – подытожил Леонов.