Кокс, химия, автомобили: индекс экономического роста «Татар-информа» за полугодие

Объем промпроизводства в Татарстане вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это выше, чем в целом по стране

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рост промпроизводства в Татарстане за полугодие составил 3,1%

Итоги развития экономики Татарстана за первое полугодие 2023 года, наконец-то озвученные Татарстанстатом, производят благостное впечатление. Объем промпроизводства вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это выше, чем в целом по стране, где «средняя температура» оказалась на уровне 2,6%. Динамика одного июня в Татарстане – рост на 6% к аналогичному месяцу 2022 года – вообще оказалась лидером по темпам роста в текущем году (по РФ, кстати, в июне случилось некое замедление помесячного показателя).

Основной вклад в позитивную динамику в Татарстане внесли три из четырех составляющих индекса промпроизводства (ИПП): добыча полезных ископаемых (рост на 2,1%), обработка (на 3,7%), а также энергетика (на 4,6%). В минусе, как обычно, оказались отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, там сокращение составило 10,9%. Но эти отрасли традиционно отстают и особой погоды в «общем котле» не делают.

Для сравнения: по России в целом все составляющие ИПП, за исключением обработки, за полугодие ушли в минус. В добыче – на 1,2%, в энергетике – пусть и на символические, но 0,3%, а в водоснабжении и отходах – на 5,9%. Но вот обрабатывающая индустрия в среднем по стране прибавила 6,2%, что выглядит несколько лучше, чем отдельно в Татарстане.

Добыча полезных ископаемых показала рост на 2,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сырьевом секторе Росстат с марта не указывает данные по добыче нефти и газа, а общий показатель там складывается в том числе с учетом добычи других, в частности так называемых прочих полезных ископаемых – песка, гравия и тому подобного, на динамику которых сильно влияют объемы строительства. А они продолжают ставить рекорды – рост в этом сегменте за полугодие в Татарстане составил феноменальные 23,6% (по России, кстати, всего на 9,2%). В деньгах это более 221 млрд рублей. Спасибо М12 и другим инфраструктурным объектам!

Продолжает набирать ход розничная торговля, растут и объемы платных услуг населению. Но вызывает тревогу сокращение темпов роста отгрузки, здесь проседание за полугодие в Татарстане по сравнению с тем же периодом 2022 года составило почти 12%. В деньгах это более 2,1 трлн рублей. Сильно просела отгрузка в добыче полезных ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов, а также в нефтехимии. А это одни из самых главных составляющих общей копилки.

Основной драйвер роста – обрабатывающие производства

Основным драйвером роста за полугодие в Татарстанстате назвали «увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах». В зоне «ИПП выше 100%» за этот период оказались 13 отраслей из 21, которые учитываются при расчете сводного индекса в обработке. Набранную еще в прошлом году космическую скорость не сбавляют производства компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий (правда, рост в ней Росстат считает «в деньгах»), мебели, электрического оборудования и одежды.

На 40,2% вырос в Татарстане выпуск бытовых холодильников Фото: © «Шахри Чаллы»

В случае с электрооборудованием на 40,2% вырос в Татарстане, например, выпуск бытовых холодильников, а с мебелью – в 2,5 раза сделали больше деревянных кроватей (в штуках), а на 37,8% – деревянной мебели для офисов (но в рублях). В 3,4 раза за полугодие вырос выпуск верхней трикотажной или вязаной одежды, в два раза – пошив женских полупальто с верхом из натурального меха, в 3,3 раза – мужских меховых головных уборов (все – в штуках).

Вырвалось в лидеры роста и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – одна из основных отраслей экономики Татарстана. По итогам 2022 года она по понятным причинам скатывалась в аутсайдеры. Но теперь все изменилось. По данным Татарстанстата, выпуск легковых автомобилей в республике увеличился за шесть месяцев текущего года в… 77,9 раза (вот он, пресловутый «эффект низкой базы»)! Но главное – растет и выпуск грузовиков, пусть и всего на 6,1% за шесть месяцев – до 29,8 тыс. штук.

Вырвалось в лидеры роста и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Остаются в плюсовой зоне металлурги (особенно растет выпуск труб и профилей), производители прочей неметаллической минеральной продукции (товарного бетона), готовых металлических изделий (ограждений из проволоки черных металлов или меди) и пищевых продуктов. В последнем случае удивляет, правда, более чем 3-кратный рост выпуска майонезных соусов, а также 50-кратный (это не опечатка!) – сахара из свеклы (все – в тоннах). По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), кстати, рост в этой отрасли характерен для всей страны и «во многом имеет фронтальный характер». И как раз наиболее высокие темпы за полугодие отмечаются в масложировых и плодоовощных производствах, «в основе столь быстрого роста – импортозамещение, опирающееся на укрепление сырьевой базы».

Спуск на воду новых «Метеоров» в Зеленодольске, видимо, помог выйти в зону роста и сегменту прочих транспортных средств. Стагнирует только выпуск кожи и кожаных изделий, а также напитков.

Выпуск дизтоплива в Татарстане превысил 5,8 млн тонн

С плюсом за полугодие – на 3,5% (правда, по РФ – на 5,4%) – отработала и главная по объемам отгрузки отрасль в экономике Татарстана – производство кокса и нефтепродуктов. Выпуск дизтоплива, например, превысил 5,8 млн тонн (рост на 3,4%), а автомобильного бензина – 1,5 млн тонн (рост на 14,4%). Больше произвели и мазута.

А вот нефтехимия, еще одна наша «кормилица», по-прежнему остается в минусе – на 9% за полугодие, тогда как по России отрасль сработала с ростом на 2,1%. Выпуск этилена стагнирует, производство пластмасс в первичных формах составило 869 тыс. тонн, и это на 3,3% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Как следствие, сократилось производство полимеров этилена и полиэтилена. А синтетических каучуков в первичных формах произвели меньше чем на 20%! На 21,9% вырос только выпуск лакокрасочных материалов, но на 11,1% просело производство моющих средств, и более чем на треть – твердого туалетного мыла.

Нефтехимия по-прежнему остается в минусе – на 9% за полугодие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В аутсайдерах зависли обработка древесины (особенно просел в республике выпуск фанеры), текстильное производство (по-прежнему сокращается погонаж нетканых материалов и изделий из них и даже стеганых одеял), а также лекарственная и бумажная индустрии. В это сложно поверить, но сократился за полугодие в Татарстане выпуск туалетной бумаги, подгузников и даже картонных ящиков. А среди лекарств – препаратов для лечения заболеваний глаз (вырос – для сердечников).

Чуть не дотянули до плюсовой зоны производители прочих готовых изделий (хотя выпуск ювелирки из золота и серебра в деньгах вырос в 2,5 раза), а также резиновых и пластмассовых изделий. Правда, в последнем случае внутри этой двусоставной отрасли динамика сложилась противоречивая – «резиновая» часть выросла на 1,7% (хотя выпуск шин остался в минусе), а вот пластмассовая просела на схожие 1,9%. А производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в минус «тянут» тракторы для сельского хозяйства – их выпуск сокращается.

Индекс «Татар-информа» составил за полугодие 106,1%

Все эти межотраслевые флуктуации «Татар-информ» уже описывал в этом году, и неоднократно. При внимательном рассмотрении очевидно, что реальный «вес» той или иной отрасли или вида деятельности в экономике республики неравнозначен. Если ориентироваться на такой индикатор, как отгрузка, то базовые составляющие понятны: это добыча полезных ископаемых (внутри которой лидирует, понятное дело, добыча нефти, просто ее Росстат отдельно больше не показывает). А также всего пять обрабатывающих производств – кокса и нефтепродуктов, химических веществ и продуктов, автотранспортных средств, пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.

За первое полугодие на эти шесть отраслей пришлось более 76% всей отгрузки по Татарстану. Причем примерно по 20% приходится только на добычу и нефтепереработку! И такое положение, в принципе, не меняется годами.

Интересно, что доля в отгрузке лидеров роста – например, компьютерной отрасли (1,7%) или электрооборудования (2,1%), – остается невысокой. Поэтому, хотя динамика в этих сегментах и радует, их реальный текущий «взнос» в общую копилку остается пока не сопоставимым с грандами экономики (хотя Татарстанстат это в своих расчетах, конечно, тоже учитывает).

Набранную еще в прошлом году космическую скорость не сбавляют производства компьютеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому «Татар-информ» решил раз в квартал выпускать свой индекс роста экономики Татарстана. В его основу мы положили индексы в шести отраслях, описанных выше, а также еще в четырех важных сегментах. Во-первых, в сводном индексе «Татар-информа» мы будем учитывать рост отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – этот индикатор показывает «цену» ускорения (или замедления, как в этом году) по всей промышленности в целом, включая инфраструктурные отрасли вроде энергетики и водоснабжения.

Во-вторых, мы будем учитывать и темпы роста в сфере строительства – эта отрасль обладает большим мультипликатором и «подтягивает» за собой много чего еще, от сферы услуг до добычи полезных ископаемых. В-третьих, в сводный индекс будем включать и темп роста оборота розничной торговли, демонстрирующий потребительскую активность населения. И, конечно, рост инвестиций в основной капитал.

Объемы строительства продолжают ставить рекорды – рост за полугодие в Татарстане составил феноменальные 23,6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для сравнения мы рассчитали аналогичный индекс за весь 2022 год. Разница в расчетах с индексом «Татар-информа» за первое полугодие 2023 года – только в двух позициях. Во-первых, из-за специфики статучета данные по инвестициям за январь – июнь выйдут в лучшем случае в сводке Татарстанстата за август. Поэтому пока нам пришлось учесть индекс за первый квартал. Впрочем, по данным ЦБ, «опережающие индикаторы инвестиционной активности (например, объем строительных работ, железнодорожные перевозки стройматериалов, производство инвестиционных товаров) указывают на продолжающееся расширение вложений в капитал».

Также, в отличие от индекса за 2022 год, в текущем году нам придется учитывать темпы роста добычи не сырой нефти и природного газа, что для Татарстана было бы более показательно, а полезных ископаемых в целом, так как Росстат с марта больше не показывает динамику по отдельным сырьевым позициям. По оценке ряда аналитиков, добыча нефти в России снижается. Не исключено, что этот индикатор получился бы менее позитивным.

В итоге за полугодие индекс «Татар-информа» составил 106,1%, что в целом свидетельствует о хорошей динамике, набранной экономикой Татарстана в нынешних условиях. Кстати, за первое полугодие прошлого года такой индекс составил 106,4%, но в основе того роста лежали другие факторы – в частности, тогда более ускоренными темпами росли объемы отгрузки в целом и производство кокса и нефтепродуктов в частности. В этом году, очевидно, рост в большей степени обеспечивают стройка и пищепром.

В июле промышленность сохранила рост выпуска

Интереснее, что будет дальше. Газета «Коммерсант» сообщила о стабилизации производства в целом по России в июне, что фиксируют не только данные Росстата (в том числе к среднемесячным значениям 2020 года), но и оценки ЦМАКП. Впрочем, наметившееся вроде бы торможение роста в промышленности в большей степени связано со снижением объемов добычи (главным образом газа), тогда как в обработке рост продолжается, причем его фокус смещается на производства, ориентированные на конечный спрос.

По оценке завлабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара Сергея Цухло, в июне было зарегистрировано максимальное значение оценок спроса на промышленную продукцию «с начала СВО и объявления нам “санкционной” войны». Прогнозы спроса тоже остаются «в плюсе», то есть у промышленников «надежд на рост продаж в августе-сентябре больше ожиданий их снижения».

В июле, как фиксируют в ежемесячной сводке ИЭП им. Гайдара, индустрия «сохранила рост выпуска и даже сообщила о более интенсивном увеличении производства, чем месяцем ранее». А «планы выпуска тоже прибавили несколько пунктов оптимизма в условиях беспрецедентного для РФ импортозамещения и беспрецедентного спроса на военную технику, боеприпасы и снаряжение». По оценкам лаборатории, возглавляемой Цухло, еще одной подпиткой текущего промышленного роста стал недостаток запасов готовой продукции.

Одним из ключевых ограничений для ускоренного роста производства остается дефицит на рынке труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях четвертый месяц демонстрирует положительную динамику, что объясняется “невысокой” базой соответствующих периодов предыдущего года, а также может свидетельствовать о том, что промышленность адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям, и о начале поствосстановительного роста», – заявлял в июле Минпромторг РФ. Добавляя, что действующие санкции и закрытие экспортных рынков по наиболее емким отраслям (среди них химическая и лесная) оказывают негативное влияние на динамику промышленности.

Тем не менее ЦБ в своем докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном 31 июля, пересмотрел прогнозы по росту ВВП России. Во втором квартале 2023 года, по оценке регулятора, показатель вырос на 4,8%. В третьем вырастет на 3,6%, а в последнем квартале года – на 1,5%. «В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции. Однако структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам. В большинстве из тех, которые в основном ориентированы на внутренний спрос, мы не только достигли докризисного уровня, но даже начинаем превышать его. В другой части экономики, которая ориентирована на экспорт, возможности для полного восстановления производства остаются ограниченными», – заявляла в своем комментарии глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Татарстан в этом плане находится где-то посередине, а потому на динамику экономики республики влияют как экспортные ограничения, так и использование резервов внутреннего спроса. Одним из ключевых ограничений для ускоренного роста производства, которое проявляется в той или иной мере во всех отраслях, остается дефицит на рынке труда. Показатель безработицы в июле вновь обновил исторический минимум, некоторые компании вынуждены привлекать работников в несколько смен, и в целом интенсивность использования как рабочей силы, так и мощностей возросла. «Проблема дефицита трудовых ресурсов особенно остро стоит в тех регионах, экономика которых растет быстрыми темпами. Низкая географическая и межотраслевая мобильность персонала усиливает эту проблему», – отмечала Набиуллина.