«Мечты сбываются»: когда откроют самый длинный мост через Волгу на трассе М12

«Мечты сбываются! Мы в республике мечтали о мосте через Волгу, и сегодня мы стыкуем этот мост», — заявил на церемонии, посвященной завершению надвижки пролетного строения, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики выразил благодарность за новый объект Президенту России Владимиру Путину, Правительству страны, а также мостостроителям и всем работникам транспортной и дорожной сферы. Он также поздравил специалистов с наступающим профессиональным праздником — Днем строителя.

«Сегодня, на месяц раньше запланированного срока, завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Татарстане и на всей автодороге М12 „Восток“», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, подключившийся к мероприятию по видео-конференц-связи.

Зампред Правительства России отметил, что новый мост даст толчок развитию инфраструктуры всего правого берега Волги возле Казани, а также снизит нагрузку на существующий транспортный переход на М7, который находится в Кировском районе города.

«Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя. Ждем всей страной возможность поехать по этому мосту», — заявил Хуснуллин.

Министр транспорта России Виталий Савельев также принял участие в удаленном формате. Он рассказал, что создание таких уникальных и сложных сооружений, как мост через Волгу, происходит благодаря колоссальному многолетнему опыту строителей страны.

Савельев также поблагодарил рабочих за то, что в России стало доброй традицией открывать мосты или замыкать пролетные строения с опережающим сроком. «Поэтому накануне Дня строителя моя искренняя благодарность всем людям этой профессии. Спасибо вам за добросовестный труд и высокое мастерство», – обратился к строителям министр.

Мост соединил Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана. Его протяженность – 3362 метра.

Мост состоит из 45 тыс. тонн металлоконструкций, расположенных на 28 бетонных опорах. По словам руководителя проекта строительства восьмого этапа трассы М12 компании «Автодор» Рашита Хазипова, рабочим осталось смонтировать деформационные швы, опустить пролетное строение на постоянные опорные части, гидроизолировать поверхности, совместить сам мост с подъездной насыпью, а также установить барьеры и проложить инженерные коммуникации.

«Асфальтобетонное покрытие планируем уложить к концу октября этого года», — добавил руководитель проекта. Сразу после укладки асфальта по новому мосту можно будет ездить техническим службам.

Движение автомобилей по мосту планируется запустить в декабре 2023 года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»