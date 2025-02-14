Монету к 200-летию Каюма Насыри показали в музее ученого-просветителя

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальный банк Татарстана представил памятную монету, посвященную 200-летию Каюма Насыри, в доме-музее ученого-просветителя. Монета была выпущена Банком России 15 января 2025 года в серии «Выдающиеся личности России».

«У монеты есть номинальная стоимость, которая указана на аверсе для того, чтобы она являлась средством платежа и ей можно было расплатиться в магазинах», – пояснил «Татар-информу» заместитель руководителя экономического отдела Национального банка по РТ Зуфар Шагиев.

При этом у денежного знака есть инвестиционный потенциал. Он отчеканен из серебра на Санкт-Петербургском монетном дворе. Проба сплава 925, масса чистого серебра составляет 15,5 грамма, диаметр – 33 миллиметра. Тираж ограничен – всего 3000 экземпляров.

На реверсе монеты представлено рельефное изображение портрета Каюма Насыри на фоне столика с книгами и библиотеки. Изображения книг выполнены в технике лазерного матирования.

«И в коммерческих банках она стоит не 2 рубля, а гораздо выше, и нумизматы спустя время будут приобретать эту монету по другим ценам», – подчеркнул сотрудник Нацбанка.