К 200-летию Каюма Насыри в Татарстане выйдет первая энциклопедия о просветителе

В Татарстане на финальной стадии находится создание первой в истории иллюстрированной персональной энциклопедии, посвященной выдающемуся татарскому просветителю Каюму Насыри. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий Центром энциклопедистки ИТЭР Академии наук Татарстана Рафаиль Шайдуллин.

По словам представителя института, почти все статьи уже написаны, сейчас идет редакционная, корректорская и иллюстративная работа. Ожидается, что энциклопедия объемом около 500 страниц будет издана в марте.

«Когда мы начинали работу над энциклопедией, я даже не представлял, насколько Каюм Насыри многогранный человек, и не предполагал, что многие его работы по сей день не переведены на современный татарский язык», – поделился собеседник информагентства.

По словам Шайдуллина, главная сложность заключалась в том, что раньше работы Насыри не были так подробно систематизированы. Чтобы сделать энциклопедию понятной, в центре энциклопедистики пишут аннотации к его трудам, делают обзорные статьи по арифметике, астрономии, биологии, медицине и другим отраслям.

«У Насыри есть еще и календари, а в них – масса статей, посвященных разным отраслям знаний и повседневной практики. Наши обзорные статьи помогают объединить эти материалы, «соединить несоединимое», чтобы люди могли получить о нем информацию по кругу. Если этого не сделать, то материалы будут отрывочными и разбросанными. Открыть вам секрет? Вы, наверное, видели энциклопедию «Габдулла Тукай»? Так вот, ее делали 25 лет. А энциклопедию Каюма Насыри мы пишем менее полутора лет», – отметил Рафаиль Шайдуллин.

Энциклопедия будет содержать более 600 статей, включая аннотации к более чем 40 трудам и 24 календарям Каюма Насыри.

Издание энциклопедии приурочат к 200-летию со дня рождения просветителя, которое будет отмечаться в этом году. В институте выразили надежду, что энциклопедия внесет значительный вклад в изучение и популяризацию наследия Каюма Насыри.