Татарстанцам представили монету, посвященную Каюму Насыри

Сегодня на заседании коллегии Министерства культуры Татарстана управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин представил жителям республики памятную монету, посвященную ученому-просветителю Каюму Насыри.

Монета выпущена Банком России 15 января этого года в серии «Выдающиеся личности России», ее выпуск приурочен к 200-летию со дня рождения просветителя. Презентация монеты состоялась в новом здании театра Камала, который 80 лет назад, в 1945 году, поставил спектакль, посвященный Каюму Насыри.

Монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Проба сплава — 925, масса чистого серебра составляет 15,5 грамма, диаметр — 33 миллиметра.

На реверсе монеты — рельефное изображение портрета Каюма Насыри на фоне столика с книгами и библиотеки. Филигранная техника, в которой выполнены изображения книжных полок, называется лазерным матированием.

Посвященная Каюму Насыри монета, как и все прочие памятные монеты, имеет номинал (2 рубля) и может использоваться как средство платежа. Тираж памятной монеты в честь Каюма Насыри составляет 3 тыс. штук.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова назвала победой республики выпуск монеты, посвященной Каюму Насыри.