К юбилею Каюма Насыри в Татарстане представят библиографию его трудов

В Институте татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ завершили работу над библиографическим указателем, посвященным 200-летнему юбилею Каюма Насыри. В ближайшее время создатели планируют представить «сигнальные экземпляры» издания. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий Центром энциклопедистики ИТЭР Рафаиль Шайдуллин.

В институте отметили, что в основу указателя легли работы Мухамета Гайнуллина (Мухамет Гайнуллин – советский литературовед, в 1944–1953, 1959–1961 гг. – директор Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР, – прим. Т-и), сотрудника ИТЭР Рамиля Исламова и других исследователей. Несмотря на небольшой объем (около 160 страниц), он содержит наиболее полный перечень трудов Каюма Насыри и литературы о его жизни и деятельности.

Шайдуллин также подчеркнул, что значительная часть наследия Каюма Насыри до сих пор не переведена на современный татарский язык, что делает его недоступным для широкой аудитории.

«Главной его целью было обогатить татарский язык собственными терминами, собственной татарской лексикой. Фактически он один из зачинателей работ по созданию нового татарского языка», - заключил собеседник «Татар-информа».