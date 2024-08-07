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Молодогвардейцы Татарстана объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
Молодогвардейцы Татарстана объявляют сбор гуманитарной помощи, которую отправят жителям Курской области.
Помощь принимается в Казани в гуманитарном центре «Молодой Гвардии Единой России» по адресу: ул. Жуковского, 12, сообщает пресс-служба гвардии.
Ранее счет для сбора помощи пострадавшим открыли власти Татарстана.
Напомним, 6 августа Курскую область массово атаковали ВСУ. Российские средства ПВО сбили 26 беспилотников, которые летели над регионом, несколько ракет, а также предотвратили попытку атаковавших прорвать госграницу. В результате происшествия 5 человек погибли и 28 получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что произошедшее является масштабной провокацией властей Киева. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов успел рассказать главе государства об обстановке в регионе.
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