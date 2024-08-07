Захарова сказала, зачем Зеленский отправил украинцев «на мясорубку в Курске»

Украинский лидер Владимир Зеленский отправил граждан Украины «на мясорубку в Курске», чтобы «под шумок» продлить мобилизацию еще на три месяца. Такую версию выдвинула официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«На "мясорубку" в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — пишет Захарова в посте.

6 августа Курскую область массово атаковали ВСУ. Российские средства ПВО сбили 26 беспилотников, летевших над регионом, несколько ракет, а также предотвратили попытку Украины прорвать госграницу. В результате атак пять человек погибли и 28 получили ранения.

Президент России Владимир Путин уже назвал произошедшее масштабной провокацией киевского режима. А до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил российскому лидеру оперативную информацию об обстановке в регионе.