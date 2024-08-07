Смирнов доложил Путину об обстановке в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную информацию об обстановке в регионе Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом руководитель области рассказал в своем телеграм-канале.

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», – сказал Смирнов.

Глава государства заявил, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям, добавил врио губернатора и поблагодарил всех за помощь.