Путин назвал события в Курской области масштабной провокацией киевского режима

Ситуацию в Курской области, которая в течение прошедших суток подвергалась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, обсудил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», – описал президент произошедшее в Курской области.

Путин отметил, что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым даны поручения некоторым гражданским ведомствам, а также правительству России, оказать необходимую помощь жителям области. Координировать эту работу на первом этапе глава государства назначил первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.