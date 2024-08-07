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Путин назвал события в Курской области масштабной провокацией киевского режима
Ситуацию в Курской области, которая в течение прошедших суток подвергалась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, обсудил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.
«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», – описал президент произошедшее в Курской области.
Путин отметил, что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым даны поручения некоторым гражданским ведомствам, а также правительству России, оказать необходимую помощь жителям области. Координировать эту работу на первом этапе глава государства назначил первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.
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